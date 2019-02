I litt over et år har jeg slitt med prestasjonsangst og tegn til depresjon. Selv om jeg har lett for åpne meg om det, tror jeg ikke så mange forstår det helt. Når jeg først går ut av døren, er jeg jo blid og jovial.

Men i slutten av første semester på universitetet ante jeg ikke hva jeg ønsket videre i livet. Alt ble bare mer og mer meningsløst. Jeg satt hjemme, gjorde ingenting, spiste is og veide 8 kilo mer enn det jeg gjør nå.

En kveld jeg lå hjemme og latet meg, hørte jeg på en podkast. Jordan Peterson var gjest. Jeg husker fortsatt det øyeblikket jeg forsto at dette var en mann som snakket rett til meg.

Privat

En bedre versjon av meg selv

I podkasten pratet han om verdens historie, og han ga råd om hvordan vi kunne bli bedre som mennesker. Han fortalte også om sine egne problemer og hva han hadde gjort for å få det bedre.

Jeg følte meg litt mindre alene.

Men det var først etter noen måneder, hvor jeg hadde sett utallige videoer av ham på Youtube, at jeg leste boken hans. Det beste rådet jeg fikk der, var å ikke sammenligne meg med andre, men heller sammenligne meg med den jeg var i går. For det beste vi kan gjøre, er å bli bedre versjoner av oss selv.

Jeg ble hektet på ham og fortsatte å se videoer, lese artikler og suge til meg så mye av kunnskapen hans som jeg kunne.

Jeg var ikke alltid enig i alt han sa, men jeg kunne se hvor det kom fra. Han er ikke en som bør krabbe under en stein, slik Sveriges utenriksminister uttalte, men heller en som bør synliggjøres. Ikke bare for hans gode råd og kloke hode, men fordi han har endret livet til det bedre for så utrolig mange.

Gikk ned i vekt

Vektøkningen min var et tegn på at jeg ikke hadde det bra. Peterson inspirerte meg til å gjøre små tiltak hver dag. Jeg begynte å trene og spise sunnere mat.

Alt jeg skulle klare, var å være en litt bedre versjon av meg selv enn jeg hadde vært dagen i forveien.

Jeg har det fortsatt ikke tipp topp i skrivende stund, men ting er blitt mye bedre. Dette er takket være meg selv. Og det er takket være Peterson. Han fikk meg til å tro på meg selv.

Og jeg ønsker med dette innlegget å være åpen om at livet både er fint og vondt.

Det kan ta tid

Det er ikke meningen at det skal være lett. Derfor tror jeg man må gi seg selv tid. Selv om du ikke ser lyset i enden av tunnelen, må du fortsette å gå på til du kan skimte det. Det kan ta tid, men du ser det til slutt.

Og mens du går rundt i mørket, husk at det er der. Og husk at du aldri går alene. Streb for å bli bedre, finn din mening og vær deg selv. Det er kanskje det beste Peterson har lært meg. Det er det som gjør at jeg ser et lys i enden av tunnelen.

13–21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.