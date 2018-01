Kjære Erna.

Jeg skriver til deg fordi jeg ikke lenger vet hvem jeg skal kontakte.

Saken gjelder vurdering i gym, eller kroppsøving som det så fint heter.

Hvem er jeg? Jeg er en jente som går i andre klasse på videregående skole, en jente som stort sett har en veldig positiv opplevelse av miljøet og lærerne.

Det eneste som gjør meg frustrert, er hvordan jeg og medelever med så forskjellige utgangspunkt skal sammenlignes i hvordan vi klarer å manøvrere kroppen vår i ulike idrettsgrener.

Feil fokus

Kjære Høyre-regjering.

Dere innførte fraværsgrensen, men hvorfor har dere ikke endret på et av de problemene som kan ha negativ innvirkning på fraværet?

Misforstå meg rett – jeg synes absolutt at fysisk aktivitet skal være en del av skolen. Derimot trenger vi ikke enda en arena for måling av prestasjon og ferdigheter.

Når ble det viktigere å få til «baggerslag» i volleyball enn å ha et sunt og normalt forhold til det å bevege på seg?

Personlig har jeg en lidenskap for å være ute i naturen og kommer fra en «ut på tur-familie». I tillegg trener jeg, som mange andre, regelmessig på treningssenter.

For min del får dette minimal uttelling i kroppsøvingstimene.

Siden jeg ikke har kapasitet eller tid til å bli spesielt god i hver idrett som vurderes, har jeg heller ikke de ferdighetene som trengs for høy karakter i gym. Uansett hvor god innsats jeg har.

Kjære politikere.

Dere ønsker at så mange som mulig skal fullføre videregående skole, så hvorfor ikke gi oss flere grunner til å ville gjøre det?

Man snakker om at unge har så mange arenaer de skal prestere på.

Hva sier egentlig karakteren i gym? Er det ikke på mange måter en karakter av kroppen din, som kanskje er det mest personlige du har?

Et problem

Halvveis ut i ungdomsskolen bestemte jeg meg for ikke å bry meg om gymkarakteren. Jeg merket at karakterpresset bare brakte frem negative følelser i meg. Selv om jeg i utgangspunktet liker kroppsøving som fag.

Jeg håper at dette blir et tema prioritert av politikerne.

Dere er valgt fordi folket stoler på at dere kan finne de beste løsningene for alle.

Jeg har flere ganger vurdert å søke om fritak fra vurdering i gym selv om jeg ikke føler at jeg har et reelt grunnlag for å gjøre det.

På den annen side ville det bare blitt en seier for meg – jeg ville ikke hjulpet alle de andre som er i samme situasjon. Jeg håper at dere snart kan se at dette er en sak som angår mange.

Kjære dere som har makten i dette landet:

Hjelp oss til å få glede ved å være i fysisk aktivitet.

Hjelp oss til å føle at man ikke trenger å være idrettsutøver for å mestre gym.

Hjelp oss med å se meningen med kroppsøvingsfaget.

Jeg har troen på at små endringer kan gjøre en stor forskjell.

Tror ikke dere?

