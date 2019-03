4. mars publiserte Si ;D et innlegg av tre jenter på 14 som omhandlet seksuell trakassering i skolehverdagen. Jeg er en gutt på 14 på samme skole, og jeg vil gjerne si et par ting.

For det første: Mine venner og jeg kjenner oss ikke igjen i det hele tatt.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det å kalle noen for «hore», «fitte» og diskutere om noen er «pulbare» virker helt fremmed for oss. Jeg kjenner ingen som gjør sånn.

Privat

Jeg sier ikke at jentene ikke har opplevd det, men jeg sier at måten aviser og TV har fortalt om det på, får det til å høres veldig vanlig ut. Det mener jeg at det ikke er.

For det andre: Hva skjedde med å ikke skjære alle over én kam?

Treffer ekstra hardt

Jeg mener jentenes innlegg maler et altfor stygt bilde av situasjonen og skaper grunnlag for en farlig og generaliserende debatt.

Ea, Ella og Ellisiv mente nok ikke å skape en slik generaliserende retorikk, men ved at mediene forteller så generelt om såpass spesifikke situasjoner, så gjør man det.

Selv kunnskapsministeren, Jan Tore Sanner, uttalte at «og så må gutta ta seg sammen».

Likestilling- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, sa til Aftenposten: «Vi kan ikke gi Forsvaret og studiesteder hele ansvaret, fordi de overtar en ungdomsgruppe som har en uakseptabel og seksualisert måte å være på.»

Disse påstandene er svært generaliserende, og det treffer ekstra hardt når det kommer fra ministere og ombud.

Sårende

Som elev ved samme skole som jentene synes jeg det er oppsiktsvekkende hvordan saken har fått stå ubestridt i mediene. Aviser og nyhetskanaler har fråtset over sakens aktualitet og jentenes sterke opplevelser.

Plutselig, uten spørsmål, er vår ungdomsskoles gutter blitt hele Norges mannssjåvinister. Det sårer oss hvordan ministere, nyhetsankere og kommentatorer maler oss som skurker.

Dette er aldeles ikke et «boys will be boys»-argument, og jeg mener på ingen måte å svartmale jentene i deres forsøk på å varsle.

Jeg føler bare at dekningen i etterkant av deres innlegg vrir en historie om spesifikke enkelthendelser til et problem som innbefatter alle gutter.

Og vi som hele livet er blitt lært opp til å ikke skjære alle over én kam.

Les også:

Hva handler saken om? Hør dagens episode av podkasten Forklart:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.