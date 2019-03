Denne uken hevder Armin Braimi, nestformann i Oslo Fpu, at gruvedriften i Finnmark vil være en «klimanæring». Det vil den ikke.

Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gitt flertall for å dumpe 30 millioner tonn giftig gruveavfall i Repparfjorden. Det betyr død over en vakker, nasjonal laksefjord. Det er det ingenting miljøvennlig med.

Vi skal ikke leve av å koke kloden

Privat

Videre trekker Braimi frem miljøbevegelsens krav om å fase ut oljeindustrien som et urimelig og symbolsk påfunn. Han er bekymret for hvordan vi da skal tjene penger.

Det faktum at Parisavtalen sier at hele 2/3 av verdens kjente fossilreserver må bli liggende dersom vi skal unngå de verste klimaendringene, bryr han seg tilsynelatende ikke om.

Fremskrittspartiet kunne like gjerne spurt rett ut: Hvis vi ikke skal leve av å ødelegge livsgrunnlaget vårt, hva skal vi leve av da?

Jeg, med Miljøpartiet De Grønne bak meg, svarer: Vi skal leve av alt som ikke koker kloden. For eksempel fornybare næringer og fisking.

Norge bør gå foran

Fiskereservene er nemlig langt viktigere for inntekter til statskassen, for arbeidsplasser, for lokalmiljøer og for klimaet enn en kortvarig gruvedrift som kommer til å drepe livet på havbunnen og påvirke fiskebestandene i fjorden.

Norge bør gå foran i det grønne skiftet, ikke tviholde på miljøfiendtlige og utdøende industrier som stikker store kjepper i hjulene for fremtidens miljøvennlige næringer.

Også for å være et hestehode foran når verdens energimarked ikke lenger etterspør fossilt.

Det synes jeg både er fremtidsrettet, rimelig og realistisk, og hvis ikke verdens rikeste land kan gjøre det, hvem da?

