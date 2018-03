Jeg kan umulig være den eneste personen på jorden som mener at det samfunnet vi lever i nå, ikke er ideelt. Jeg kan umulig være den eneste som synes at tilværelsen er vanskelig og som ikke helt klarer å skjønne hvorfor det ikke blir gjort en forandring.

Vi sitter konstant foran telefonen, foran TV-en eller foran PC-skjermen.

Vi gjør aldri noe annet enn å snakke med hverandre, men likevel ser de færreste av oss rundt seg.

Likevel er de færreste villige til å sette seg ved siden av en fremmed på bussen og slå av en prat. Selv i løpet av mitt 18 år korte liv har jeg nesten aldri opplevd å snakke med en fremmed på bussen. Jeg synes dette er trist.

Et tabu

Her sitter vi i et land som er blitt kåret til det lykkeligste landet i verden. Hvorfor ser jeg ikke da lykkelige, blide mennesker? Hvorfor ser jeg ikke sosiale mennesker som kunne slått av en prat med en fremmed?

Jeg sitter selv igjen med tanken «hvorfor snakker han til meg, jeg kjenner ham ikke» når noen først prøver å slå av en prat med meg.

Samtalen kan være så uskyldig som bare det, men likevel så har samfunnet gjort det til et tabu, noe merkelig, noe uakseptabelt. Jeg skjønner det ikke.

Jeg har brukt lang tid på å prøve å forstå meg på denne problematikken, men det går ikke. Jeg kommer aldri til å forstå hvorfor et menneske vil fryse ut et annet bare fordi de er ukjente for hverandre.

Vi skulle være lykkelige

Jeg kommer aldri til å forstå hvorfor vi må være mennesker som lever i komplett stillhet for at verden skal gå rundt.

Jeg syns det er trist. Jeg synes det er helt forferdelig å se på hvordan samfunnet vårt er blitt. I et land som skulle være fylt med glede, fylt med latter og fylt med en vakker natur og et vakkert landskap.

Her ser jeg bare mobiltelefoner, PC-skjermer og blikk som ikke egentlig følger med. Et land som skulle være det lykkeligste, er blitt ett av de minst sosiale.

