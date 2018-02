Nakenbilder. De tas, de sendes, de deles. Men hvorfor deles de? Og hva tenker folk om det? Det er viktig å vite at ikke alle liker å motta nakenbilder, og ikke alle liker å ta dem heller. Men det blir likevel mer og mer vanlig.

Tabubelagt tema

Det som blir viktig da, er å snakke om det og tørre å si ifra. Det kan være vanskelig, men det er viktig. Mottar du et bilde du ikke ønsker, så si ifra til personen og be vedkommende stoppe.

Blir et bilde du sendte spredt, snakk med noen om det. Det er ikke lett å gå og kjenne på sånt helt alene.

Et nakenbilde er, ja, nakent, og dette gjør det kanskje til et litt tabubelagt tema.

Derfor må vi reise oss og snakke om det. Det er viktig at dagens ungdom vet hva som er greit, hva som ikke er det og at de voksne klarer å snakke om det på en grei måte uten å støte vekk ungdommen.

Støtt venner

Samtidig må venner bidra og være der for hverandre, ingen skal måtte føle at de må sende et nakenbilde for å bli likt, og ingen skal måtte føle seg knust etter et bilde er delt. For bildene skal i prinsippet ikke deles.

Det er ikke alle som har fått med seg det siste her, at private bilder ikke trenger og deles med andre, selv om du kanskje er stolt av å ha fått et nakenbilde av den pene jenta eller gutten i klassen.

Det er derfor viktig å snakke om det, snakke om konsekvensene det kan ha på en annen sitt liv og snakke om hvor viktig det er å kunne stole på noen.

