Balder Alvær Olafson, leder i Akershus Sosialistisk ungdom skrev 2. februar på Si ;D om at det ikke er Ruters feil at prisene har økt.

Det er omtrent det eneste vi kan si oss enige i.

Løsningen er ikke å anklage regjeringen for å nedprioritere kollektivtilbudet.

Løsningen er å skape infrastruktur for å gi unge et trygt, enkelt og forutsigbart kollektivtilbud som vi kan stole på.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Faktafeil

Olafson skriver «ved enhver anledning har de blåblå nedprioritert miljøvennlig kollektivtransport».

Det er feil. Fakta sier det motsatte.

Blant annet er Fornebubanen og ny jernbanetunnel i Oslo nær byggestart, takket være 50 prosent statlig investeringsbidrag fra regjeringen, noe som var urealistisk med SV i regjering.

Resultatet av et større jernbanebudsjett med de blå-blå har siden gitt flere avganger fra Oslo S siden 2013. I dag ser man at det er historisk mange kollektivreisende.

Det er riktig at 70 prosent av Nasjonal transportplan for hele landet er investeringer tilknyttet vei, samtidig som at jernbaneinvesteringene er rekordhøye.

Men vi må ikke glemme at veiene bygges i byene for å øke kapasiteten, sikkerheten og fremkommelighet for kollektivtransporten.

De fleste kollektivreiser gjøres også på vei. Uten veier går ikke bussen.

En jobb å gjøre

Det er samtidig forståelig at flere unge er oppgitt over Ruter.

Komfort, fremkommelighet og punktlighet er ofte blitt fremmedord, og billettprisene skremmer bort passasjerene i Norges største by. Det er ikke akseptabelt.

Dette viser at kampen for et bedre kollektivtilbud ikke er over - det er ennå lang vei å gå.

Akershus FpU vil kjempe videre for økt kapasitet og fremkommelighet på buss og bane, flere avganger og slå sammen sonene for en billigere og enklere reise.

Jeg er glad for at den blå-blå regjeringen har realisert avgjørende tiltak for å styrke reisehverdagen til unge i Oslo og Akershus.

Vi håper Olafson og SU støtter oss i kampen for en bedre versjon av Ruter.

