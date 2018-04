Sykkelsatsing er et av de viktigste virkemidlene vi har for å oppnå renere luft, god folkehelse, menneskevennlige byer og for å nå klimamålene våre.

Likevel er det langt igjen før vi når de nasjonale sykkelmålene våre, og nasjonalt har andelen reiser utført på sykkel sunket de siste 20 årene.

Varierer for mye

Skal flere velge sykkel, må vi ikke bare trappe opp utbyggingen av sykkelvei betraktelig, folk må også lære hvordan de skal ferdes på sykkelen. Da er en bedre sykkelundervisning en nøkkelfaktor, slik at barn og unge lærer seg å ta til sykkelen i en tidlig alder.

I dag er sykkelundervisning en del av læreplanen, men i praksis er den ofte kort, enkel og kvaliteten varierer stort fra skole til skole. Enkelte elever får beskjed om at de rett og slett er «for dårlige» til å ferdes trygt i trafikken.

Spør du meg, er det heller et bevis på at det er undervisningen som er for dårlig.

Sykkelundervisningen bør ha som overordnet mål å fremme sykkelglede, øke sykkelbruken og gjøre unge trygge på hvordan man ferdes i trafikken.

Fra tidlig alder

Dagens undervisning bør evalueres med formål om å styrke opplæringen, og staten bør tilrettelegge for anlegg for ferdighetstrening i sykling og trafikkforståelse i aktuelle kommuner.

Slik vil flere ta i bruk sykkelen fra tidlig alder, og alle kommer ut som vinnere.

