6. mars skrev Hamza Ali Si ;D-innlegget «Et svik mot verdens barnebruder». Det ble skrevet etter at forslaget fra Ap om å forby ekteskap før fylte 18 år, ble nedstemt. Selvfølgelig skal barneekteskap stoppes i Norge.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men vi kan ikke få gjennom hasteforslag for å få gode oppslag i pressen. Vi må sikre oss at de reglene vi setter, speiler vår intensjon i hele verden.

Da nytter det ikke å ta det over en kopp kaffe.

For at det skal være rettferdig mot norske ungdommer, og de som undertrykkes hardest av dette, må dette gjøres skikkelig.

Et bra regelverk for dette, har minimalt med smutthull. Den er tydelig tynget av symbolikk som sier at dette ikke er greit, enten det er i Norge eller ikke.

Den setter menneskene i fokus. Den tar vare på barna. Skal mann drøfte alt det, er plutselig kaffekoppen kald. Det tar tid, men den som venter på noe godt, venter aldri forgjeves.

Så skal jeg heller spandere en kopp kaffe på deg når alt er i boks.

