Jens Flakstad Vold (16) fra Elevorganisasjonen i Oslo påstår i Si ;D 23. august at videoovervåking på skolen ikke forebygger vold.

Dette gjør han uten å begrunne sine påstander med noen form for fakta, statistikk eller innsyn i den virkeligheten veldig mange elever opplever. Det er feil at videoovervåking ikke forebygger vold.

Han skriver videre at det i fjor høst var «noen flere» voldsepisoder enn vanlig på enkelte skoler i Oslo. Problemet er at antallet voldsepisoder den siste tiden har økt drastisk og fortsetter å øke. Dette påvirker andre elevers trygghet, sikkerhet og skoleglede.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Løste en rettssak

Arbeiderpartiets vingling hjelper faktisk for første gang noen. At byrådet nå velger å gå inn for flere av tiltakene Høyre foreslo i bystyret, er viktig for elevenes trygghet på skolen.

I fjor høst skapte en voldsepisode ved Etterstad videregående i Oslo stor debatt. Denne saken har vært oppe i retten, og retten konkluderte med følgende: «Saken ville neppe blitt oppklart uten dette videoopptaket.»

Det er faktisk mer naivt ikke å tro at overvåkingskameraer er forebyggende, for vold og hærverk avdekkes. Det har også en avskrekkende effekt mot å drive med vold og hærverk på skolen.

Ikke enten eller

Elevorganisasjonen later som om dette er en debatt som handler om at man må velge mellom miljøarbeidere eller videoovervåking på skoler. Det er ikke to kolliderende tiltak, for begge er gode.

Denne debatten handler om hvorvidt man ønsker å skape trygghet for elever, eller om man vil komme med enkle løsninger på utfordringer som er langt mer komplekse enn det én miljøarbeider kan klare å løse.

Det kommer forhåpentligvis en dag da Elevorganisasjonen innser at kameraovervåking på skolen hjelper, forebygger og avdekker vold og hærverk.

