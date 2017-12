Årets julekalender i Aftenposten har tema «Livsvisdom fra ungdommen».

Dagens luke er skrevet av Pamir Ehsas (23) fra Lier.

Klokken var litt over 12. Det var en kald vinterdag i Lier. Jeg var 16 år og satt på bussbenken og leste boken Tusen strålende soler av Khaled Husseini.

Side på side gikk jeg inn i et parallelt univers, inn i livene til de afghanske jentene Mariam og Laila.

Jeg husker boken særlig godt, fordi den skulle forandre verdenssynet mitt for godt.

Som ung i Norge er det vanskelig å ta inn over seg de urettferdigheter kvinner møter verden rundt.

Ikke fordi vi ikke er i stand til å forstå omfanget, men fordi vi er så heldige for å bo i et land hvor kvinner i flere tiår har opparbeidet likestillingen vi nyter så godt av.

Fakta: Si; Ds julekalender – Tema: Livsvisdom fra ungdommen. – 24 unge nordmenn mellom 13 og 25 år skriver om en episode i livet som de har lært noe av, og som har forandret dem. – Forhåpentligvis kan tekstene også være lærerike for andre eller sette i gang en tankeprosess.

Gjorde fysisk vondt

Vi må derimot ikke la vår egen komfort skape en isolasjon som hindrer oss fra aktivt å kjempe for kvinners rettigheter i Norge og over hele verden.

Jeg husker da jeg virkelig kom over denne tankegangen for første gang. Det var mor jan som hadde anbefalt meg å lese Tusen strålende soler.

På side 12 står det: «Lær deg dette en gang for alle, og lær det grundig .... Som en kompassnål som peker mot nord, vil en manns anklagende finger alltid finne en kvinne. Alltid. Husk det, Mariam».

Den dag i dag er dette setninger som gir meg frysninger. Det gjorde vondt, fysisk vondt, å lese om den undertrykkingen kvinner i Afghanistan møtte på.

Boken er fiksjon, men det er ikke en eneste afghaner som tviler på at dette er hverdagen til utallige kvinner i Afghanistan.

Trenger ikke sympati

Jeg skulle ønske at urettferdigheten stoppet. I beste fall at den begynte å minske. Men livet til den 15 år gamle Mariam i 1974 man kan lese om i boken, og livet til Afghanske kvinner, ble bare vondere og vondere over de neste tiårene.

Men før du bygger opp en viss grad av sympati, la meg poengtere en ting: Afghanske kvinner har møtt enormt mye urettferdig fra mange hold, men de er også noen av de sterkeste kvinner på jord.

Afghanske kvinner trenger ikke vår sympati. De trenger vår bistand til at deres rettigheter skal sikres. At deres stemmer skal bli hørt. At deres rett til utdanning og selvrealisering skal sikres.

Senere den vinterdagen i Lier, da 16 år gamle meg satt på det afghanske teppet hjemme, løftet jeg hodet opp av boken.

Det var mor jan som så smilende i min retning.

I dette øyeblikket bestemte en håpefull 16-åring seg for at kvinnekampen også er hans kamp.

Om forfatteren: Ehsas er grunnleggeren av Studentaksjonen som har sikret utdanning til 1750 barn og unge - 60 prosent av disse er jenter. Under en høring på Stortinget forrige måned kjempet han for at Norge skulle bevilge ytterlige 25 millioner kroner for å sikre at afghanske jenter får utdanning.

