Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg selv, med hjelp fra medelever i klasse 3 IDA ved Ulsrud videregående skole, har skrevet det omstridte debattinnlegget «Vi følte oss tråkket på i Dagsnytt atten», publisert i Aftenposten 8. april.

Dokumentet ble opprettet på vår avdelingleders PC, og hun beskyldes nå for å ha skrevet innlegget og blir kritisert for å ha «hjulpet» oss med å kritisere norsklærer Simon Malkenes, som i Dagsnytt atten 5. mars krenket oss.

Hadde glemt PC-en hjemme

Jeg hadde kommet sent på skolen en dag fordi jeg hadde brukt tid på å lage et utkast til debattinnlegget. Jeg hadde dessverre glemt min skole-PC hjemme og spurte pent om å få låne avdelingsleders PC for å jobbe. Det fikk jeg lov til. Jeg startet da på innlegget på hennes PC og sendte det etter timen til meg selv for å skrive det ferdig. Deretter sendte jeg det til Aftenposten.

Dette er grunnen til at mange nå beskylder henne for å ha skrevet innlegget, eller «hjulpet» til, som Aftenposten-journalist Christian Sørgjerd skriver.

Jeg har skrevet innlegget selv, men har selvsagt fått hjelp av noen eldre til å rette og forkorte det litt.

Da jeg sendte inn teksten, husker jeg at jeg fikk en e-post tilbake som sa at Aftenposten forbeholder seg retten til å redigere innlegg. Dette godtok jeg. Dette kan også være en grunn til at folk tenker så mye på språket i innlegget, noe jeg mener man ikke bør henge seg opp i.

Tør ikke ytre seg

Det er innholdet og hva vi ønsker å formidle som er viktig med vårt innlegg. Vi føler oss krenket av læreren vår og mener at han har krenket personvernet vårt. Det er jo ikke rart at verden ikke kommer seg noen vei når mediene skal holde på som de har gjort. Poenget forsvinner underveis.

Dette eksempelet er en av grunnene til at vi unge og andre ikke tør å uttrykke våre meninger eller å bruke den ytringsfriheten vi er så heldige å ha.

Poenget med denne saken er ikke hvem, hvor eller hva. Poenget er hvordan vi skal få løst problemene som oppstår i samfunnet vårt. Jeg er enig i det Malkenes prøver å få frem. Men måten han gjør det på, er feil. Det er andre måter å få frem problemstillinger på enn å bruke elevene sine på denne måten.

Burde ikke ha brukt forbokstavene

Dersom Malkenes hadde tenkt seg om, ville han kommet på en bedre måte enn å bruke elevenes forbokstaver. Jeg er også sikker på at Osloskolen da ville møtt saken hans på en annerledes måte.

Poenget er: På hvilken måte skal vi få samfunnet til å ta tak i det som trengs?

Her er det flere problemer som må snakkes om, men mediene fokuserer på hvem som sa hva.

Dette går virkelig ikke, og det bør dere som foreldre, lærere, ledere, elever, studenter og alle andre mennesker skjønne at ikke er akseptabelt. Vi må ta tak i dette, hvis ikke har den yngre generasjonen et stort problem i vente.

