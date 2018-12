Onsdag 28. november ble tiltalen mot Svein Ludvigsen kjent.

Ifølge tiltalen skal han ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med tre tidligere asylsøkere.

Om Ludvigsen er skyldig eller ikke, er opp til rettsapparatet å bedømme.

Det som imidlertid forundrer meg, er å se hvor sjokkerte vi fortsatt blir over nye historier om grove seksuelle overgrep.

Nok en gang ble kommentarfeltene fylt opp av kommentarer fra rystede lesere. De kunne ikke tro det de leste.

Selv de profilerte VG-journalistene Anders Giæver og Frithjof Jacobsen reagerte på detaljene i selve tiltalen, og kom med følgende uttalelser i en podcastepisode av Giæver og Joffen:

«Tiltalen er så grov at jeg nesten ikke klarer å tro på det».

«Man tror ikke at en sånn person er en seksuell predator», ble det sagt.

Ingen sensasjonell nyhet

Vi blir fortsatt satt ut. Til tross for at vi i en årrekke har kunnet lese avsløring på avsløring om seksuelle overgrep i mediene.

Overgrepshistoriene i Alvdal. Tysfjord-saken. Tjeldsund-saken.

Vi er blitt kjent med massive overgrepsavsløringer i den katolske kirke. For eksempel ble over 3.600 barn seksuelt misbrukt av katolske prester i Tyskland over nærmere sju tiår.

Tidligere i høst skrev VG om sexpress på asylmottak. Saken fungerte således som en forlengelse av 2017 og #metoo-bevegelsen som viste at misbruk av makt for å skaffe seg seksuelle tjenester skjer overalt, i alle yrkesgrupper.

Sakenes alvorlighetsgrad er også kommet til overflaten. I Aftenpostens sak om nettovergriperne kunne man for eksempel lese om overgripere som tvinger barn til å begå seksuelle handlinger med dyr, og om babyer som ble filmet mens de ble penetrert til sædavgang.

Derfor kan man hevde at anklagene mot Ludvigsen ikke er en sensasjonell nyhet.

For naive

Det nye momentet denne gangen er kanskje at tiltalen er reist mot en mann i et tillitsyrke med stor T. Det er liksom for fælt til å være sant.

Uavhengig av om Ludvigsen har begått disse overgrepene eller ikke, så mener jeg at det er her problemet ligger.

Vi må bort fra «det hadde jeg aldri trodd»-mentaliteten. Bort fra den inngrodde, norske naiviteten. Vi må begynne å tro på at slike ting skjer. Overalt.

Vi kan bli rystet over det vi leser. Men vi kan ikke lenger tillate oss å bli overrasket.

Alle har et ansvar

Som regel foreligger en mistanke. Handling uteblir.

Fordi man tenker at «seksuelle overgrep skjer ikke her, ikke rett foran øyene på meg».

Fordi man ikke klarer å se for seg at kollegaen, ordføreren eller samboeren er i stand til å begå et overgrep.

De siste årene har vist at omfanget av seksuelle overgrep er av en slik karakter at vi alle har et ansvar.

Vi må ta på oss rollen som den plagsomme nabokjerringa som Gro Harlem Brundtland etterspurte i sin nyttårstale på midten av 90-tallet.

Hvis du stusser over atferden til en tillitsperson som har jevnlig kontakt (og makt over) en person, ta tak i det. Snakk med noen. Gjør noe!

Bare på den måten kan vi gjøre noe med samfunnsproblemet seksuelle overgrep. Ikke ved å dele ut emojis med overrasket fjes på Facebook.

