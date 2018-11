NRK P3 ønsker å bringe unge nærmere hverandre. Når vi løfter frem ulike personer og miljøer, gjør vi det gjerne ved å vise fellesnevnere, det du og jeg kan kjenne oss litt igjen i.

Aurora Kobernus, styremedlem i Psoriasis- og eksemforbundet Ung Oslo, har helt rett i at TV-serier er en helt fantastisk måte å gjøre ulikheter mindre farlig og temaer mindre tabu. Som kronisk syk etterspør hun en sunn rollemodell å se opp til. En rollemodell hun kan kjenne seg igjen i.

NRK P3 har en ambisjon om å bygge profiler og rollemodeller unge ser opp til og følger. Det gjør vi gjennom TV-serier, radioprogrammer, podkaster og på nett. Vi kommer aldri til å ha en rollemodell som fullt og helt representerer alle de ulike miljøene og minoritetene som finnes i vår målgruppe, men vit at vi jobber for mangfold på alle plattformer.

P3s kanskje største stjerne, Ronny Brede Aase, er åpen om at han er blind på ene øyet og ser stadig dårligere på det andre. Vi vet at hans historie har inspirert mange. For Kobernus har rett i at eksponering kan normalisere. Og NRK P3 vil gjerne bidra enda mer til å bygge ned fordommer og gjøre ulikheter mindre viktige. Og så håper vi også at P3s følgere finner noe å strekke seg etter i rollemodeller som i utgangspunktet er ulik en selv.