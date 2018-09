I et innlegg på Si ;D torsdag skriver styremedlem i Vestkanten Sosialistisk Ungdom, Nora Dahl Nilsen, et selvmotsigende innlegg om viktigheten av årets Operasjon Dagsverk (OD). Hun skriver at ungdommene i Palestina befinner seg midt i en verdensomspennende konflikt. Det er helt riktig, men da er det viktig ikke å glemme at det er terrororganisasjonen Hamas som er med og påvirker dagens ungdom i Palestina, og at også israelsk ungdom er sterkt påvirket av denne konflikten.

Da velger man åpenbart side. Å påstå noe annet blir for dumt.

Politisk undertone

Jeg mener det blir helt feil å arrangere årets OD når aksjonen både har en politisk undertone og vi er midt inne i et meget betent konfliktområde.

Fakta: Dette er saken Operasjon Dagsverk gjennomføres på videregående skoler over hele landet gjennom Elevorganisasjonen.

I år går innsamlingen til KFUK-KFUM Globals prosjekt i Palestina.

Flere av fylkeslagene til FpU er kritiske til årets aksjon og oppfordrer til boikott fordi de mener aksjonen er Israel-fiendtlig.

Det kan diskuteres hvorvidt budskapet til årets aksjon er direkte politisk involvert eller ikke, men når årets samarbeidspartner har en egen fane på sine nettsider med «Free Palestina», og refererer til en rekke varer som Sodastream, grønnsaker, Moroccanoil og HP-produkter som noe en skal boikotte, er det tydelig at fellesnevneren er konflikten med Israel.

Hvor mange bevis trenger dere for å se at dette er en konflikt og et direkte brudd på ODs retningslinjer?

OD har gått i feil retning

Samtidig nevnes det at det er et gjennomtenkt valg, og det kan jeg si meg enig i alle andre år enn dette. Tidligere har dagen gått til opplæring og utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne og kjønnslemlestelse, tryggere skolegårder og utdanningsprosjekter via Plan Norge eller Redd barna.

Jeg var tidligere svært aktiv i Operasjon Dagsverk som økonomiansvarlig. Nå mener jeg arrangementet har gått i feil retning, og flere føler seg ikke lenger hjemme i noe som er så typisk norsk som dugnad.

Dugnad skal omfavne alle, ikke gå på bekostning av noen. Boikotten er en refleks på det valget organisasjonen har gjort. Ingen elev skal bli tvunget til å ta standpunkt i en vanskelig konflikt, derfor bør folk boikotte. Det er et paradoks at det kun er venstresiden som klager på FpUs tiltak, men det kan vel hende det er fordi de er for boikott av Israel.

