Etter noen skjebnesvangre år for vesteuropeisk politikk var det Sverige som sto for tur. Dessverre ser det ikke ut til at det etablerte politiske miljøet har lært noe som helst. Tvert imot.

Som i resten av Vest-Europa de siste årene ser man en alternativ høyreside på fremmarsj. Til innbyggernes store fortapelse ser det dog ikke ut som politikerne ønsker å ta innover seg multikulturalismens stadig eskalerende bakside.

I stedet får vi en svensk statsminister, Stefan Löfven, som fortrenger velgernes interesser pakket inn og skjult i sitt budskap om toleranse, åpenhet og sikkerhet.

Føler seg fremmedgjort

Beklageligvis blir det også stadig tydeligere at kneblingen av politisk ukorrekte bekymringer er et tverrpolitisk prosjekt. Resultatet av dette er at det vokser frem et alternativ til det tverrpolitiske, liberale prosjektet: en ny, alternativ høyreside.

I Sverige ser vi at den minste reaksjon eller mobilisering mot en åpenbart feilslått innvandringspolitikk, har ført til at politikere på tvers av det tradisjonelle spekteret har stått sammen i å kneble ytringer de anser som «hatefulle».

Problemet med dette er at man da avler flere problemer som til slutt blir uhåndterbare. Det verst tenkelige resultat blir at en bekymret del av befolkningen føler seg så fremmedgjort at de velger å engasjere seg i politiske bevegelser som ikke søker politisk makt gjennom det parlamentariske systemet.

I Skandinavia har vi fått oppleve dette gjennom grupperinger som Nordisk Front. Et annet eksempel er tyske PEGIDA.

Stadig voksende høyrepopulisme

Den siste spikeren i kisten er den stadig omfattende, og tilsynelatende selektive, bruken av ordet «populisme». Senest under Urix-sendingen på NRK 10. september kunne man høre om den stadig voksende høyrepopulismen i Europa.

Selv om de fleste store medier har avvist ideen om at de er selektive i sin dekning av europeisk politikk, velger jeg fortsatt å forholde meg skeptisk.

Populisme er for mange blitt et begrep man bruker om partier med en populær politikk som det etablerte ikke ser ut til å anerkjenne.

Vær et talerør for folk

Som ung konservativ er jeg bekymret for nye konservative bevegelser som henter momenter fra Europas mørke historie. Likevel er jeg også bekymret for det etablerte politiske miljøets sterke vilje til å verne om dagens svar på det man kan betegne som rasjonalitetens jernbur.

Politikere bør være et talerør for det folk mener i stedet for å belære dem om hva de burde mene. Klarer vi det, er vi kommet mye lenger enn Sverige.

