Kjære idrettspresident Tom Tvedt.

På Idrettens verdiseminar på Lørenskog 8. november snakket du om ungdom som viktige byggeklosser.

Du viste til tall som sier at 93 prosent av alle barn i Norge har vært innom idretten, mens bare 30 prosent av 17-åringene er med.

Et av spørsmålene du hadde, var hvordan vi kan holde på unge ledere lenger. Jeg foreslår at man starter med å tillate at mindreårige får være med på alle trener- og lederkonferanser.

Nektet inngang

Da jeg var 17, hadde jeg tatt lederkurs for ungdom og var leder i ungdomsgruppen i den lokale svømmeklubben. Jeg hadde vært med på Trener/Lederkonferansen i regi av Norges Svømmeforbund noen ganger tidligere, så da invitasjonen ble sendt ut, regnet jeg med at det var helt greit at jeg kunne være med.

Den gang ei, reglene var endret. Nå måtte man være over 18 for å være med. Grunnen? Alkoholservering under middagen.

Ikke engang etter en egen forespørsel på e-post kunne jeg få bli med. Denne regelen kom på grunn av en episode der alkohol ble et problem.

Men vi snakker om et idrettsarrangement, og for meg er det helt naturlig at dette skal foregå uten alkohol. Det burde ikke være et spørsmål.

Pengene går til alkohol

Du snakket også om hvor stolt du var av de 2,4 millioner medlemmene som er med i Norges idrettsforbund (NIF).

Du snakket stolt om den gangen du prøvde å fortelle en kongelig i et annet land om dugnad, for det fantes ikke noe engelsk ord for dette.

Det jeg lurer på, er om dere tenkte på de tusenvis av dugnadstimene som er lagt ned i Idretts-Norge, da dere kjøpte 54 flasker vin på én restaurant på NIFs regning?

Tenkte dere på de 2,4 millioner medlemmene da dere i løpet av OL-sommeren 2012 brukte 240 000 kroner på én eneste restaurant i London, eller da dere kjøpte vin til 1 800 kroner flasken?

Det er ikke til å komme fra at mye av pengene som finnes i (og brukes av) NIF, kommer fra medlemmene.

Bak disse pengene ligger det uendelig mange dugnadstimer med vaffelsteking, loddsalg og «gratis» innsats fra grasroten i Norge.

Skjerp dere!

Uansett hva dere skulle feire, hvem som kom på besøk og hva som var grunnlaget for godkjenningen av «reiseregningene», er ikke dette greit på noen som helst måte.

Jeg vet ikke hva jeg ville gjort hvis jeg var deg, Tvedt, men jeg er helt sikker på at jeg hadde vært forsiktig med å snakke om viktigheten av norsk dugnad og ungdom som byggeklosser når dugnadspenger går til alkohol og ungdom blir nektet adgang til viktige og motiverende arrangementer på grunn av alkohol.

Så kjære Tvedt og resten av toppen i Norges idrettsforbund, skjerp dere! Vis oss hva idretten i Norge er laget av, for det er vel et idrettsforbund dere leder?

