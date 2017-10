Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Staten Norge har vært god på å legge til rette for å gi alle muligheten til gratis skolegang.

Frem til du er 19 år har det ikke noe å si om du er introvert eller ekstrovert, har lite eller stort nettverk, har familie som har foten inne i ulike bransjer, eller om du følger alle de sosiale forventningene som stilles til deg.

Du kommer deg inn i et godt fulgt opp skolesystem uansett. Men du merker kjapt at ting begynner å bli annerledes i det du som ungdom skal forlate det trygge redet for å lære å fly på egen hånd, eller enda skumlere, skaffe deg jobb som ung.

Ferdigstilte krav

Veldig mange ungdommer møter veggen i overgangsfasen mellom et trygt skolesystem til et selvbestemmende, kapitalistisk arbeidsliv, med en jobbsøkerkonkurranse tilsvarende dødslekene.

Den deprimerende vissheten om at arbeidsgiveren har ferdigstilte krav som man sannsynligvis sluttet å oppfylle tidlig i ungdomsårene.

Dette kan være fordi man enten publiserte et upassende innlegg på nett, ikke innså viktigheten av nettverk i fremtiden, ikke utviklet grunnleggende kommunikasjonsegenskaper for å samvirke godt med andre.

Det kan være at man hadde feilprioritert hobbyer med tanke på hva som er CV-materiale eller ikke hadde presentert seg godt nok på nett.

Dette kan være en motivasjonsbrems for mange unge arbeidssøkere.

Demotiverende

Jeg ber dere se problemet som følger alle ungdommer som søker jobb for første gang uten mye å konkurrere med.

Etter x antall avslag oppfatter vedkommende kanskje at han eller hun ikke er god nok for samfunnet, som igjen går ut over personens livskvalitet og motivasjon til å fortsette.

Dette går ikke bare ut over enkeltindividet som forblir hjemmesittere, men også for staten som går glipp av fortjenesten til en investering i ung arbeidskraft.

NAV fungerer for å gi råd til den unge arbeidssøker om å være mer aktiv og fleksibel i jobbsøkingen, men jeg ser ikke dette som en forebyggende løsning, ei heller på lang sikt.

Irrelevante kriterier

Slik jeg ser det, er det både skolen som har sviktet i å forberede elevene til et komplisert arbeidsliv med flere uformelle krav overfor arbeidssøkeren.

Men skylden hviler også på alle arbeidsgivere som i utvelgelsesprosessen har satt disse uformelle kravene og i høyere grad opprettholdt personlig smak overfor søkerne.

Altfor mye irrelevant er med på å bestemme hvem som plukkes ut av søkerbunken.

