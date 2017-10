1. august økte kontantstøtten fra 6000 til 7500 kr i måneden. Kontantstøtte innebærer at familier som ønsker en annen løsning enn barnehage for barn mellom ett og tre år, skal få mulighet til å være hjemme med barnet, og får derfor tildelt midler.

Kontantstøtte gir valgfrihet til familier som har andre behov enn A4-familien.

Problemet er bare at denne valgfriheten aldri vil være mulig for alle og kan medføre negative konsekvenser for samfunnet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke bærekraftig

I dag er det nærmest full barnehagedekning. Mens kontantstøtten i «gamledager» blant annet var ment som en kompensasjon til alle som ikke fikk subsidiert barnehageplass, er ikke dette lenger like relevant, selv om det muligens vil være aktuelt for dem som må vente på å få barnehageplass.

Pengefesten er over - med vennlig hilsen perspektivmeldingen. Vi må prioritere, og det må være grenser for hvor mye penger man skal bruke på barnefamilier.

Vi kan ikke «betale folk for ikke å jobbe». Kontantstøtten er en velferdsordning, og alle velferdsordninger finansieres av at vi arbeider.

Kontantstøtten er derfor ikke bærekraftig, og vi opprettholder ikke velferdsordninger uten at vi arbeider.

Andre alternativer

Vi som kan jobbe, finansierer de som av ulike årsaker ikke kan delta i arbeidslivet.

Forskjellen er at kontantstøttemottakere er hverken syke eller svake, og da må vi spørre oss selv: Dersom vi ønsker at vi skal beholde friheten til ikke å jobbe, må vi ikke da også redusere kravene til hva velferdsstaten kan gjøre for oss?

Vi kan ikke forlange mer offentlig velferd, samtidig som vi mener at vi skal slippe å bidra til å finansiere den.

I dag er det svært mange innvandrerfamilier som benytter seg av kontantstøtte istedenfor barnehage. Det er synd, både for barnet som ved hjelp av en barnehageplass tidligere vil lære seg norsk, og for moren eller faren som lettere vil bli integrert dersom hun eller han kommer seg ut i jobb.

Arbeid er vårt aller viktigste tiltak for integrering, og kontantstøtten virker her som et hinder for dette.

Det er riktigere og viktigere at vi bruker penger på gratis barnehage eller SFO til lavtlønnede familier framfor å opprettholde en velferdsordning som ikke er bærekraftig.

