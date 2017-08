Alle forteller deg at du må stemme, men veldig få tar seg bryet med å forklare hvordan du gjør det. Det skal jeg gjøre nå.

Heldigvis er det ganske lett!

Noen uker før valget du et valgkort i posten, som forteller deg hvor og når du skal stemme.

Hvis du ikke har fått dette, eller mistet det, kan du sjekke valg.no hvor valglokalene i din kommune er, og når de har åpent.

Du trenger ikke valgkortet til noe som helst, men det gjør at ting går litt raskere på valgdagen om du har det med.

Hanne Sigbjørnsen

Hvis du ikke er i din folkeregistrerte kommune på valgdagen, så kan du forhåndsstemme fra 10.august av.

På valgdagen må du ta med deg legitimasjon og dra til ditt nærmeste valglokale.

Der vil du bli møtt utenfor av en rekke folk som deler ut sitt partis stemmesedler.

Her kan du ta et øyeblikk å føle deg litt ettertraktet, for de vil alle at du skal ta i mot sin seddel.

Hanne Sigbjørnsen

Du trenger ikke ta noen av dem, alle partienes stemmesedler ligger inne i valglokalet.

Når du kommer inn, blir du geleidet inn i et avlukke, hvor du kan velge hvilket parti du vil stemme på.

Jeg anbefaler å ha tenkt det ut på forhånd.

Hanne Sigbjørnsen

Når du har funnet stemmeseddelen til det partiet du vil stemme på, så kan du stryke kandidater fra listen, eller endre på rekkefølgen på kandidatlisten deres, men dette er ikke nødvendig for å stemme.

Alt du trenger, er stemmeseddelen i seg selv.

Hanne Sigbjørnsen

Brett stemmeseddelen din slik at den store firkanten peker ut og partinavnet skjules inni, og gå ut av avlukket og bort til de de firkantede boksene de kaller valgurner.

Bak dem sitter det folk som vil stemple stemmeseddelen din.

Hanne Sigbjørnsen

Etter at de har stemplet og registrert stemmen din, så får du valgseddelen tilbake.

Det siste du da må gjøre, er å legge den stemplede stemmeseddelen din i valgurnen. Dette må du gjøre selv.

Hanne Sigbjørnsen

Det er ingen faktisk applaus, men det føles fortsatt bra å ha gjort det.

Det er litt samme følelsen som å ha vært hos tannlegen, eller å ha betalt alle regningene. Du har nå gjort din del i demokratiet!

