Vi når ikke flere velgere ved å fortsette å kjempe gamle kamper

Ingvild Halderaker (18) Fylkesleder, Oslo KrFU

Blir det Dag-Inge Ulstein (t.v.) eller Olaug Bollestad (t.h) som tar over som KrF-leder etter Kjell Ingolf Ropstad (midten)? Det er ikke det viktigste spørsmålet, mener debattanten.

KrF trenger å gjøre en skikkelig opprydning, og kanskje også en oppvask, dersom vi ønsker å få flere over på gul side.

Jeg er med i Kristelig Folkeparti ikke fordi jeg vil endre abortloven eller ha K i RLE-faget. Jeg er med i Kristelig Folkeparti fordi det er det eneste som føles riktig for meg.

Det er det eneste partiet som alltid løfter opp de svakeste i samfunnet, og som alltid løfter blikket.

Det er ingen hemmelighet at som KrF-er må du stå i mye dritt, og det kan være utrolig slitsomt og til tider demotiverende. Jeg har for eksempel opplevd å bli kalt homohater, kvinnehater og transfob. Dette er ufortjente merkelapper som er krevende å få.

Men selv om jeg har «møtt veggen» flere ganger gjennom min tid som aktiv i KrF, har det aldri vært et alternativ å melde seg ut. KrF er det eneste partiet for meg.

Legge saker bort

Den siste uken har det skjedd mye i partiet. Prosessen med å velge en ny leder er i gang, og flere har også begynt å prate om fremtidens politikk.

Noe av det jeg er glad for at tas opp, er spørsmålet om hvorvidt deler av politikken vår passer inn i dagens samfunn eller ikke. Dette er noe jeg har tenkt på lenge, og drøftet med flere.

Det viktigste for meg nå er ikke hvem som bli ny leder. Uansett hvem det blir, har jeg troen på at det blir en dyktig person med hjerte for partiet. Men det som er og vil være viktig, er politikkutviklingen.

Jeg tror KrF har muligheten til virkelig å nå igjennom, men da er kanskje tiden inne for å legge noen saker bort.

Abortsaken

Å fortsette å kjempe kamper som ble avgjort for lenge siden, tror jeg ikke er måten å nå ut til flere på. Ett eksempel er abortsaken. Her har vi gode intensjoner, men sånn som det politiske bildet er nå, håper jeg det kan slutte å være en fanesak.

I stedet for å kjempe for innstramninger eller endringer bør vi heller kjempe for å beholde abortloven som den er i dag. Vi vet at det er flere partier som ønsker utvidelser, noe mange er uenige i. Her har KrF muligheten til å være en tydelig stemme for å beholde dagens lov.

Vi må fjerne fordommene som for mange potensielle velgere skygger for resten av politikken vår.

Jeg tror det er mange i landet vårt som potensielt kunne stemt kristendemokratisk. Men vi trenger å gjøre en skikkelig opprydning, og kanskje også en oppvask, dersom vi ønsker å få disse over på gul side ved neste valg.

Fordommer

Vi må løfte sakene som er viktige i dag. Vi bør stille spørsmålet om hvorvidt vi skal la store symbolsaker som har vært avgjort i mange år, stå i veien for vår moderne og dagsaktuelle politikk.

Vi må fjerne fordommene som for mange potensielle velgere skygger for resten av politikken vår.

En av mine hjertesaker er internasjonal solidaritet. Det er også en stor del av grunnen til at KrF er det eneste partiet for meg. KrF er det eneste partiet som alltid løfter blikket på tvers av landegrensene. Det er denne politikken vi bør løfte.

Fjerne stempelet

Vi er også nødt til å få bort antagelsen om at du må være kristen for å stemme KrF. Vi står for kristne verdier, men vi er ingen menighet.

Du trenger ikke tro på Gud for å være kristendemokrat. Det handler om ideologi, ikke religion. Vi bygger på det kristne menneskesynet, som tidligere leder Erling Wikborg en gang sa handler om «å gjøre forholdene for alle mennesker så gode som mulig her i livet.»

Selv om det er mye som skjer i KrF nå, og jeg er sliten etter en tøff valgkamp med et skuffende resultat, er jeg klar. Jeg er klar for samtaler og diskusjoner om partiets fremtid.

Det er noe vi har trengt lenge. Norge trenger KrF, men da må vi sørge for at det er et KrF å stemme på i fremtiden.

