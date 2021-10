Det ble visst ikke vanlige asylsøkeres tur

Hans Jacob Huun Thomsen (20) Sentralstyremedlem, Unge Venstre

I Hurdalsplattformen virker det som Arbeiderpartiet har glemt hva solidaritet betyr, skriver Hans Jacob Huun Thomsen (20).

Det er skammelig at Arbeiderpartiet konkurrerer med Fremskrittspartiet om å ha strengest mulig innvandringspolitikk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Onsdag ble Arbeiderpartiet og Senterpartiets nye regjeringsplattform lagt frem. I tillegg til politikk som å lete etter mer olje og svekke kravene til lærere, inneholder Hurdalsplattformen også historiske innstramminger i asylpolitikken.

De eneste som jubler over den kommende flyktningpolitikken, er Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet.

Den nye regjeringen vil blant annet øke bruken av midlertidige oppholdstillatelser og gjøre det vanskeligere å få permanent opphold. De vil også begrense retten til familiegjenforening – et tiltak FN mener bryter med menneskerettighetene.

Samtidig vil de sende asylsøkere tilbake til «trygge land utenfor Europa». Det betyr regelrett å gi blaffen i våre internasjonale forpliktelser. Den nye regjeringen ender opp med å skyve ansvaret fra seg i en tid hvor politisk samarbeid og solidaritet aldri har vært viktigere.

Konkurrerer med Frp

Den nye regjeringen ser nemlig ut til å glemme det faktum at vi står midt i en global flyktningkrise. Over 80 millioner mennesker er i dag på flukt fra krig, elendighet og fattigdom, hvorav nærmere halvparten av dem er barn.

Ingen bør straffes for å bli født på feil sted til feil tid. Som et av verdens rikeste og beste land å bo i har vi en plikt til å stille opp for dem som trenger det.

Derfor er det skammelig at Arbeiderpartiet konkurrerer med Fremskrittspartiet om å ha strengest mulig innvandringspolitikk.

Glemt solidaritet

Heldigvis har Venstre de siste åtte årene holdt Fremskrittspartiet i ørene og vunnet gang på gang i forhandlinger i regjering og storting.

Nå som vi får en ny regjering, frykter jeg for verdens flyktninger. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har igjen mulighet til å søke flertall med Fremskrittspartiet, slik de gjorde i fjor vinter da de gikk sammen om en strengere og mer brutal asylpolitikk.

I Hurdalsplattformen virker det som Arbeiderpartiet har glemt hva solidaritet betyr.

Det ble visst ikke vanlige asylsøkere sin tur.

