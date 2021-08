I år er det klimastreikernes valg

Kaja Nyland (19) Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom

Hei, du som var en 16 år gammel klimastreiker i 2019! Nå kan du få redde verden på en måte du aldri har kunnet før, skriver Kaja Nyland (19).

Tiden er inne for drastiske endringer.

Hei, du som var en 16 år gammel klimastreiker i 2019! Nå kan du få redde verden på en måte du aldri har kunnet før – du kan stemme ved årets valg.

Nå har du som sto og ropte i gatene i Oslo, Trondheim, Bergen, Svolvær, Hamar, Volda, Haugesund og alle andre små og store plasser i Norge, mulighet til å påvirke hvem som sitter med makten. Du kan bestemme kursen for norsk klimapolitikk.

Holder ikke lenger

Klimaet endres raskt, og vi har dårlig tid. 9. august kom FNs klimapanel med første del i sin sjette hovedrapport om klimaendringer. Rapporten er dyster lesing.

Den slår, nok en gang, fast at vi har en klimakrise. En krise vi, menneskene, er ansvarlige for, og som politikerne ikke gjør nok for å stanse.

Tiden for små klimakutt er forbi, det holder rett og slett ikke. Tiden er inne for drastiske endringer, og da trenger vi en regjering som tør å sette inn de store tiltakene.

Klimastreikerne har satt krav til regjeringen. Et av kravene har vært: «Ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og skap nye klimavennlige jobber i Norge.»

Å si nei til nye utvinningstillatelser og å omstille samfunnet vekk fra oljen er ett av de store tiltakene som er nødvendige om vi skal ha en levelig klode også i fremtiden.

Du har makten

Det er din fremtid som påvirkes av valgene som gjøres av dem som sitter med makten de neste fire årene.

Du har alltid rett til å si ifra når politikerne ikke gjør nok, og i år kan du bestemme hvem som skal ta valgene som påvirker deg og ditt liv. Vi trenger politikere som prioriterer klimahandling, og det er du som har makten til få disse politikerne inn på Stortinget og inn i regjering.

Jeg håper du bruker stemmeretten og stemmer på et av de partiene som tør å ta de tøffe valgene, og som ønsker å sette inn tiltak som vil ha en effekt på klimaet.

Stem for klima, naturen og fremtiden!

