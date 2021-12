Mitt juleønske: Er du klar for en aldri så liten revolusjon?

Hermine Svortevik Oen (14)

I dag 06:00

Denne jentungen kommer aldri til å slutte med å ytre seg, skriver Hermine Svortevik Oen (14).

Hva gjorde «en jentunge» som meg på TV? diskuterte de. For dem var jeg et fjols.

Det siste året har jeg deltatt i det offentlige ordskiftet med blant annet debattinnlegget «Snakk med sønnen din» i Bergens Tidende.

Det som skjedde i etterkant, har fått meg til å reflektere over hva som er normal oppførsel på de sosiale plattformene.

Jeg ble både trist og sjokkert over alt hatet som lever i kommentarfeltet. Den harde tonen gjør det tøffere å delta i debatten.

Er det et slikt samfunn vi ønsker? At det å møte hat bare er noe vi unge må tåle når vi ytrer oss? At vår mening blir for enkel, for vi ikke har erfaring, og minst 40 år på baken?

Fakta Årets julekalender Hva vet vi egentlig om menneskene rundt oss? Årets julekalender har temaet «livsvisdom fra ungdommen». Hver dag frem til jul skriver unge mennesker om hendelser i livet som har formet dem, og som de har lært noe av. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Tilbakemeldinger kan sendes til sid@aftenposten.no. Vis mer

Hatbrev i posten

Min tid som fersk samfunnsdebattant har vært hektisk, lærerik, utfordrende og hysterisk bra. Jeg har virkelig fått kjenne på uenighet, noen er blitt provosert, andre begeistret.

«Hva gjør den jentungen på TV?»

«Hvorfor smiler hun når budskapet liksom er så fælt? For et fjols»

«Hvem tror hun at hun er, henge folk ut på den måten!»

«Stakkars, hun er bare et barn, hun vet ikke bedre»

«Hun burde vært beskyttet mot seg selv, har hun ikke foreldre?»

Jeg har også fått hatbrev i posten, med budskapet: Håper pressen tier deg i hjel! Jeg vet hvor du bor!

En liten revolusjon

Før jeg sendte mitt første debattinnlegg til avisen, diskuterte jeg med mine foreldre – for og imot. De sa at jeg måtte regne med at noen ville være uenig, men støttet meg i at jeg måtte gjøre det som var riktig for meg.

Undersøkelser viser at mange unge vegrer seg for å si sin mening fordi de er redde for hva de blir møtt med. Noe jeg smertelig har fått erfare.

Likevel vil jeg gjøre det igjen, fordi ord, ytringer og meningsutvekslinger er noe av det viktigste vi deler i samfunnet. Vi kan ikke la noen skremme oss til å tie.

Så jeg har et juleønske, og jeg vil at DU skal bli med! Mitt ønske er at vi starter en aldri så liten revolusjon i kommentarfeltet.

La oss heie på alle dem som har mot til å si ifra, de som står for det de ytrer. La oss fremsnakke hverandre, la oss skape en positiv tone i kommentarfeltet.

Kall det naivt

Klart vi skal være uenige, det er jo derfor vi starter en debatt, for å få frem ulike synspunkter. Men det er fullt mulig å være uenig på en saklig og høflig måte uten nedlatende personkarakteristikk.

Ja, til god gammeldags folkeskikk, og nei til verbalt piss!

La oss gå sammen om en holdningsendring, hvor det er fyfy å like og eller skrive hatefulle utsagn i kommentarfeltet, men hvor vi i stedet liker det positive og saklige som dukker opp.

Kall det gjerne naivt, enkelt, men vi har vel alle kjent på den herlige følelsen vi får når noen viser oss litt positivitet.

Om det er bussjåføren som ønsker deg en god dag, eller hen i kassen på Rema som husker at du skulle lage Tikka Masala forrige uke og spør om det var vellykket.

Min mor sier alltid, på kav bergensk: «Om du ikke har noe positivt å si, så hold kjeft!»

Mange som heier

Heldigvis har jeg også opplevd mye positivt som følge av at jeg har ytret meg. Du vet den deilige følelsen av samhold, at noen er glad for at jeg delte, at de har opplevd det samme, og at de tar seg tid til å gi tilbakemeldinger.

Nettopp den følelsen unner jeg alle å oppleve når de deler noe som er viktig for dem.

Jeg har fått mange heiarop, kjent på støtte fra både ukjente og kjente, og jeg har frydet meg over det enorme engasjementet min mening utløste. Og nettopp derfor håper jeg at DU våger å si din mening, for det finnes haugevis av voksne der ute som hører på oss, heier og støtter.

Denne jentungen kommer aldri til å slutte med å ytre seg, og jeg kommer til å gjøre det med et smil, for det er en del av meg!

Jeg stoler på at nettopp DU er med meg, og jeg lover du får tommelen opp fra meg den dagen du roper ut din mening om en sak som du brenner for.

Fakta Tre kjappe med Hermine om jul: 1. Hva er det beste med desember? – Forventningene, den spesielle stemningen med levende lys, fyr i peisen og et julepyntet hus, alle tradisjonene, julemusikken. Og så ELSKER jeg pakkekalenderen min. Like spennende, selv om jeg er 14 år. 2. Hva er den beste gaven du har gitt? – En fotoboks som jeg laget til mamma, med masse bilder av oss to. Hun ble så glad, tror det kan kalles århundrets gave! 3. Hva blir det ikke jul uten? – «Love Actually», den halvsprø familien min, lukten av pinnekjøtt og alle som løper rundt og leter etter buksen, slipset og pakker inn den siste julegaven. Lettere kaos akkompagnert av «Fairytale of New York»! Vis mer

