Fabia Dybwad Emblem 18 år

15. des. 2021 07:00 Sist oppdatert 40 minutter siden

Ingen andre enn meg selv skal sette grenser for hva jeg kan få til, skriver Fabia Dybwad Emblem (18).

Vi er på vei inn i en ny koronabølge. Aldri før har egenkjærlighet vært så viktig som nå. Samtidig gjør begrensede aktiviteter og en ny runde med smitteverntiltak at det sjelden kommer anledninger for å få skryt og ros av andre.

Ros gir anerkjennelse og bidrar til en følelse av å være verdsatt. Behovet for ros er like stort etter at man har tredd ut av barneårene og inn i voksenlivet. Men kanskje vanskeligere å få oppfylt.

Høyere forventninger

Terskelen for å imponere blir høyere. Da er det viktig å ha en kilde for ros som ikke avhenger av andres bekreftelse.

Jeg driver med idrett på toppnivå. Mitt motto har alltid vært å se muligheter fremfor begrensninger. Jeg er en roer som er 1,65 meter høy, og jager etter samme titler som de aller beste i landet.

Det er ikke alltid like lett når jeg er et hode lavere enn resten av de beste roerne.

Ikke begrens deg selv

Jeg velger å ikke se på høyden min som begrensning. Det får jeg ikke gjort noe med. Jeg fryder meg over at jeg er i toppen takket være mine andre kvaliteter, og aldri til tross for at jeg er blant de laveste innenfor min idrett.

Misforstå meg rett, det er ikke alltid ting går på skinner. Andres stemmer har tendens til å overdøve min egen. Ofte nok får jeg høre at størrelsen min ikke er egnet for idretten jeg driver med.

Men hvem tror de at de er, som ønsker å sette rammer for mine muligheter?

Klapp på skulderen

Ingen andre enn meg selv skal sette grenser for hva jeg kan få til. Vær selektiv med hvem du ønsker å høre på.

Vær flink til å klappe deg selv på skulderen. Det vil ikke alltid vil være noen andre til å gjøre det for deg.

Lytt til din egen stemme fremfor alt, og se muligheter der det er begrensninger i disse tøffe tider.

