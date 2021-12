Tips fra en som har strøket på matteeksamen seks ganger: Møt opp den syvende!

Milan Aran 22 år

Nå nettopp

Grunnen til at jeg forteller om min tragikomisk historie med matematikk, er enkel, skriver Milan Aran (22).

Matte er det verste av det verste. Likevel studerer jeg økonomi.

Året er 2016. Solen skinner inn i klasserommet en varm sommerdag, og stemningen er anspent idet et helt klasserom med 16-åringer trekkes opp til eksamen.

Det er 20 prosent sjanse for å bli trukket opp. Selv jeg vet at det betyr at sannsynligheten for å bli trukket opp er lav.

Det går nok helt fint, tenkte jeg. Dessverre gikk det ikke fint.

Jeg ble trukket opp i matematikk, skriftlig. Det verste av det verste.

Studerer økonomi

Det gikk som forventet. Jeg strøk på den eksamenen, måtte ta den opp på ny, strøk enda en gang, tok den opp igjen – og besto helt til slutt med en solid 2-er.

Jeg kunne valgt å legge bort matten for godt og håpet på at Iphone-kalkulatoren kunne hjelpe meg i krisetilfeller. I stedet valgte jeg å studere økonomi. Altså enda mer matte.

Der strøk jeg på mattefaget i første semester. Strøk mattefaget i andre semester. Tok opp matten. Strøk igjen. Tok den opp enda en gang. Strøk enda en gang.

Snart har jeg eksamen i matte for syvende gang, før det forhåpentlig blir en åttende og siste gang neste halvår.

Og nei, planen videre er ikke å spesialisere meg innen matematikk på studiet videre.

Enkel grunn

Grunnen til at jeg forteller om min tragikomisk historie med matematikk, er enkel: Man trenger ikke å være perfekt.

Man må ikke ha toppkarakterer i alt, men man bør kunne litt om alt. Det handler om å ha det gøy med det du er flink i, samt gjennomføre det du ikke er flink i.

Jeg er ikke spesielt god i matte, men jeg har klart å etablere to bedrifter som gjør det bra, og jeg skal starte opp flere. Jeg valgte å studere økonomi fordi økonomi er den faktoren som er aller mest avgjørende for hvordan et samfunn kan leve.

Jeg tok derfor et valg om å utfordre meg selv, å bli bedre på noe jeg ikke mestrer.

Målet var aldri å bli best. Målet var å bli bedre.

Sier som «Rocky»

Det har likevel vært kjipt å møte motgang gang på gang. Ofte har jeg forlatt eksamenslokalet med like mye selvtillit og håp som da jeg gikk til mitt første eksamenstrekk.

Og blitt skuffet.

Det er mitt andre viktigste poeng i denne teksten. Som den filmkarakteren «Rocky» så fint sa en gang, så handler det ikke om hvor mange ganger du møter motgang, det handler om hvor mange ganger du kan møte motgang – og fremdeles gå videre.

En påminnelse

Noen studenter er kanskje ferdig med eksamen, mens andre ikke har sett dagslys på flere uker. Kanskje så tar du det helt med ro.

Uansett hvilken av disse typene du er, så er mitt juleønske at du får de karakterene du sikter mot.

Dersom det ikke gikk veien denne gangen, så kan du minne deg selv på at det eksisterer en økonom som har strøket matte seks ganger, og som likevel studerer på en linje som hovedsakelig handler om tall.