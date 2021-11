Black Friday har gått ut på dato

Benedicte Havn Sivertsen (21) Nestleder, DNT Ung

Boder, loft, kjellere og garasjer er fulle av utstyr og klær, skriver Benedicte Havn Sivertsen (21) i DNT Ung.

Trenger vi virkelig å vie en hel uke til å kjøpe enda mer?

Nå er årets Black Friday rett rundt hjørnet. I løpet av bare én dag handler vi nordmenn for svimlende summer. Samtidig vet vi at naturen, miljøet og klimaet trues av stadig økende forurensing og overforbruk.

Trenger vi virkelig å vie en hel uke til å kjøpe enda mer, bare fordi det tilsynelatende er billig? Nei, det gjør vi ikke!

Lettere med gjenbruk

Derfor arrangerer DNT Ung «Grønn fredag». Det er en nasjonal byttedag som et grønt og bærekraftig motsvar til Black Fridays’ bidrag til unødvendig overforbruk.

Vi ønsker å bidra til å ta vare på naturen og miljøet ved å gjøre det enda lettere å gjenbruke, bytte, reparere og selge videre friluftsutstyr man ikke bruker, fremfor å kaste og kjøpe inn nytt.

Benedicte Havn Sivertsen (21), nestleder i DNT Ung.

Bare her i lille Norge passerte omsetningen i norske sportsbutikker 21,5 milliarder kroner i 2020. Et skremmende høyt tall. Det burde få oss alle til å tenke over eget forbruk.

På «Grønn fredag» kan du for eksempel bytte bort eller selge videre skalljakken du kjøpte inn til den ene hytteturen med vennegjengen, som du vet at du aldri kommer til å bruke igjen, fordi du har en annen du liker bedre.

Mer enn vi trenger

Å kjøpe inn utstyr for flere milliarder årlig resulterer i at de fleste av oss har mye mer enn vi trenger og bruker. Boder, loft, kjellere og garasjer er fulle av utstyr og klær, og daglig går mye av dette rett i søppeldunken på tross av at det er nesten ubrukt.

Ved å gi friluftsutstyr og klær et nytt liv kan vi bidra til å ta vare på naturen og miljøet. For hva skal vi vel med nytt turtøy og utstyr hvis snøen er borte, og naturen er ødelagt av vårt overforbruk?

Vi har hørt det før alle sammen: Skal vi redde naturen og klimaet, må vi ta grep. Nå. Hver og en av oss. «Grønn fredag» er en perfekt anledning til å bidra til vår tids største og viktigste dugnad. Og dessuten, Black Friday har gått ut på dato.

