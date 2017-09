Jeg skulle ønske det ikke var reklame for skrekkfilmer på YouTube

Hei, jeg er en gutt på 15 år som er veldig mye på YouTube. Jeg ser på mange forskjellige folk som lager YouTube-videoer.

De har reklame på videoene sine så de kan tjene penger på det de gjør. Hvis de ikke hadde hatt reklame på videoene sine, hadde de ikke kunnet ha YouTube-videoer som en jobb.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men i det siste har jeg lagt merke til at mange skrekkfilmer som Annabell 2 og IT har vært reklame før videoene. Man kan hoppe over reklamen etter fem sekunder, men da har dessverre skaden allerede skjedd.

Jeg sliter veldig med angst, og dette har ikke hjulpet. Man kan bruke funksjoner som for eksempel «adblock», men da tjener ikke de som lager YouTube-videoer, penger.

Så dette blir en litt ond sirkel som jeg skulle ønske YouTube kunne fikse opp i. Det er jo ikke vits i at man skremmer for penger.