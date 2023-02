Hvorfor gjør staten det mindre attraktivt å kjøpe brukte klær?

Det gir ikke mening å betale moms på klær som det allerede er blitt betalt moms for.

Bruktbransjen har hatt en betydelig vekst de siste årene. Selv om det er blitt trendy med brukt, er det ikke nødvendigvis billigere. Momsavgiften på brukte klær gjør at bruktmarkedet blir mindre attraktivt for forbrukerne. I noen tilfeller kan det dessverre lønne seg heller å kjøpe nytt.

Det skyldes at norske myndigheter tar 25 prosent momsavgift på brukte plagg. Staten får dermed inntekter fra den samme avgiften to ganger. Først når plagget selges nytt, og deretter når det blir levert til gjenbruk. Hvorfor skal vi betale moms på en vare som det allerede er blitt betalt moms for?

Klimaverstinger

Brukte klær skal være et miljøvennlig alternativ til å kjøpe nye klær. Ved å kjøpe brukte klær bidrar man til å redusere avfall og miljøbelastning. I dag er vi utrolig gode på bruk-og-kast. Å gjøre det billigere å kjøpe brukte klær er derfor noe av det viktigste vi kan gjøre for kloden vår.

Med dagens momsavgift på brukte klær og de utrolig lave prisene som «fast fashion»-industrien kan tilby oss, foretrekker mange heller å kjøpe nye klær til en lavere pris.

Kleskjeder som for eksempel Hennes & Mauritz og Zara bidrar til at klesindustrien er en av klimaverstingene.

Fritak for brukte biler

Hensikten med bruktbransjen er å endre innkjøpsvanene våre. Derfor finner jeg det kritikkverdig at en bransje som jobber for at klesindustrien skal bli mer bærekraftig, blir behandlet likt som en bransje som gjør den mindre bærekraftig.

Noe annet jeg finner kritikkverdig, er at det er momsavgift på brukte klær, men ikke på brukte biler og elbiler med en kjøpesum under 500.000 kroner. Jeg synes brukte klær skal kunne likestilles med brukte biler.

Om man fjerner momsen, vil prisene på brukte klær gå ned. Prisnedgangen vil utgjøre en stor forskjell. Og jo flere som kjøper brukt, desto større tilbud vil man få, som også kan bidra til et større marked med enda lavere priser.

For å løfte bruktbransjen kreves det mer politisk handlingsvilje. Vi snakker om en bransje hvor det ikke bare er økonomisk profitt, men også en stor profitt for klimaet.

