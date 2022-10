I 2021 la Solberg-regjeringen frem et forslag til rusreform.

Forslaget innebar at man ikke lenger skulle straffes for å bruke narkotika eller for å kjøpe, besitte eller oppbevare en mindre mengde. I stedet for straff skulle man få hjelp, behandling og oppfølging.

Forslaget ble nedstemt av Stortinget.