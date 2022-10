Fraværsgrensen funker. Nå må vi komme oss videre i debatten.

Nicolai Østeby Sentralstyremedlem, Unge Høyre

12 minutter siden

Fraværsgrensen utjevner faktisk forskjeller mellom elevene. Av alle burde venstresiden være for det, skriver debattanten.

Dersom man virkelig ønsker å ta i et tak for norske elever etter pandemi og streik, er ikke fraværsgrensen stedet å starte.

Agnes Mathilde Granli Lægreid fra Rød Ungdom og Maria Hollender fra Grønn Ungdom uttrykker i hvert sitt innlegg i Aftenposten skepsis til fraværsgrensen. Både Lægreid og Hollender peker feilaktig på at fraværsgrensen og dokumentasjonskravet er mistillit mot elevene.

Det er bare én av flere påstander i innleggene som ikke holder vann. Skal man synse om hvordan fraværsgrensen fungerer for elever, bør man ha grunnlag for det man hevder.

Tre hovedfunn

Da forskerne evaluerte hvordan fraværsgrensen har fungert etter den ble innført, var det i all hovedsak tre ting arrow-outward-link som gjorde at grensen har vært en suksess for elevene:

I snitt har fraværet sunket med nesten 30 prosent – det var altså en markant nedgang i skolefraværet etter innføringen. Karakterene har i snitt gått opp, og løftet var størst for dem som hadde dårligst karakterer før den ble innført. Fraværsgrensen hadde størst effekt for dem mest fravær fra før. Elevene som hadde høyest fravær tidligere, var de som reduserte fraværet sitt mest.

Det er altså ikke sant at fraværsgrensen ikke fungerer eller er unødvendig i skolen. Tvert imot: Fraværsgrensen utjevner faktisk forskjeller mellom elevene. Av alle burde venstresiden være for det.

Har to sider

Det er også lett å glemme at fraværsgrensen har to sider: Den ene handler om selve tiprosentgrensen og dokumentasjonskravet Lægreid og Hollender kritiserer. Den andre handler om oppfølging av fravær.

Uten en fraværsgrense har skolene heller ingen plikt til å følge opp elever som er mye borte fra skolen, enten det er på grunn av skulk eller psykisk sykdom.

Så skal jeg være den første til å innrømme at fraværsgrensen ikke er perfekt. Den kan definitivt bli bedre. Men problemet med bare å fjerne den uten videre er at skolen slik jeg selv opplevde den under pandemien – hvor i praksis ingen følger deg opp om du er borte fra skolen – blir standarden for hvordan vi behandler elever som står i fare for å falle utenfor.

Feil sted å starte

Da vet vi at flere elever kommer til å være mer borte fra skolen, flere kommer til å slite med å få vitnemål, og de store taperne kommer til å bli de elevene som trenger fraværsgrensen mest. Ikke alle er like heldige å ha foreldre som dytter dem på skolen.

Dersom man virkelig ønsker å ta i et tak for norske elever etter pandemi og streik, er ikke fraværsgrensen stedet å starte. Resultatet vil være at flere elever dyttes utenfor.

Da hjelper venstresidens ensidige fokus på fraværsgrensen i skolepolitikken fint lite.

