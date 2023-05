Ja, vi elsker USA?

Mediene glemmer hva det vil si å knytte seg tettere til USA, mener Syver Kleve Kolstad (18). Her er det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford» avbildet i Oslofjorden.

Mediene må spørre seg hva slags type stormakt USA egentlig er.

26.05.2023 16:59

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I dagens lederartikkel i Aftenposten kommer det frem at avisen mener at besøket av militærskipet «USS Gerald R. Ford» er en viktig sikkerhetspolitisk markering for Norge.

Det virker som at Aftenposten og Medie-Norge glemmer hva slags galskap den amerikanske staten virkelig står for, og hva det vil bety å knytte seg tettere til USA.

Båndene til USA gjør oss nødvendigvis ikke tryggere

Først og fremst er det ingen selvfølge at USA gjør oss tryggere her i Norge. I en tid der spenningen mellom USA og Russland er på bristepunktet, er muligheten for storkrig mellom flere land større enn før.

Et opprustningskappløp vi ikke har sett makten til siden den kalde krigen, utspiller seg nå rett foran øynene våre. Er da å knytte oss tettere til en opprustende stormakt som befinner seg midt i en slags kald krig, virkelig det smarteste vi kan gjøre?

USA er på ingen måte en «snill stormakt». USA har, i likhet med Russland, utført grusomme handlinger mot folk flere steder i verden. Tusener av uskyldige mennesker har dødd som resultat av USAs angrep på Irak, Afghanistan, Kosovo og Libya.

USA må også kritiseres

Landet har en lang tradisjon for å støtte militærkupp mot folkevalgte regjeringer. Dette har USA gjort i Chile, Bolivia, Iran og mange flere steder.

Stormakten støtter aktivt stater som Israel og Tyrkia. Dette på tross av Israels okkupasjon av Palestina og Tyrkias konstante aggresjon mot kurderne. Er dette å kjempe for en tryggere verden?

Det er lett for journalister å fremme rettmessig kritikk av Russland. Det mediene ikke må glemme, er at USA, vår egen hovedalliert, også er svært kritikkverdig. Det er heller ingen naturlov at USAs opprustningspolitikk er i tråd med norske interesser.

Istedenfor å ha et kritisk syn på alle imperialistiske stormakter velger Norge å ta imot en av dem med åpne armer. Jeg ser forsvinnende lite kritikk av dette fra medienes side. Er «Ja, vi elsker USA» blitt medienes nye slagord?

