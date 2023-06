Når ble det innafor for voksne mennesker å henge ut unge dommere?

Det er fortsatt et mindretall som slenget dritt, men det blir stadig flere av dem. Og dommerne blir det færre og færre av, skriver fotballdommer Håkon Ryvarden Hübert (16).

Vi trenger flere unge dommere. Men de voksne skremmer dem vekk.

07.06.2023 12:28

Jeg er nå halvveis inn i min tredje sesong som fotballdommer. Og jeg elsker jobben min.

Derfor kan jeg ikke annet enn å hisse meg opp når jeg ser at vi dommere blir behandlet dårligere og dårligere for hver sesong som går.

Mye av grunnen til dette er at trenere i toppen av fotballen indirekte legitimerer drittslenging mot unge dommere.

Trenernes rolle i problemet

Denne sesongen var det rekord i gule og røde kort til trenerne i Premier League. Dag-Eilev Fagermo, som er treneren til en av Norges største klubber, nemlig Vålerenga, uttalte i NRKs spalte «På Hjemmebane» at dommerne er det svakeste leddet i Eliteserien. Det siste tilfellet fikk vi servert i Europa League-finalen, hvor Roma-trener José Mourinho sa at dommerteamet var «en jævla skam» og «jævla skurker».

Her tror jeg trenerne glemmer hvilken rolle de har i fotballen. For de representerer ikke bare toppen. De legger også listen for bredden.

Selv om det fortsatt er et mindretall som slenger dritt, så blir det stadig flere av dem. Og dommerne blir det færre og færre av.

I bredden tar ungdommer etter. Og de pakker det ikke inn. Da ender dommerne opp med å bli kalt «hjerneskadet» og få trusler som «jeg skal banke deg» eller «skjerp deg, ellers ...» Dette har jeg opplevd mange ganger.

Alle er ikke sånn. Selvsagt ikke. De aller fleste vi dommere møter, er greie og oppfører seg pent. Men jeg vil luke ut dem som ikke oppfører seg.

Det inkluderer de voksne trenerne som føler at det er på sin plass å rope til den 16 år gamle dommeren. Som forteller ham at han gjør en forferdelig jobb når han gjør så godt han kan.

Går utover rekrutteringen av dommere

Det er de trenerne som ødelegger kampen. For da kan plutselig de 14 år gamle spillerne bestemme seg for å gjøre meg, dommeren, til hakkekyllingen. De tenker kanskje at det må være greit, siden trenerne deres gjør det?

Det er ikke særlig rart at det er et enormt rekrutteringsproblem blant dommerne. Ingen har lyst til å begynne i en jobb hvor man aldri får skryt.

Oslo fotballkrets alene har nemlig kun rundt 300 dommere. Men en sentral person i kretsen sa til meg at vi bør være 500–600. Det er ikke overraskende at vi ikke er flere, når unge og lovende dommere kan skru på nyhetene og se en voksen dommer ha fått en flaske i hodet, eller at det utvikler seg til vold under en ungdomskamp.

Vi kan snu det

Jeg tror dog ikke det er så vanskelig å snu denne ukulturen. Men da må alle bidra og ta ansvar. Hele Fotball-Norge må mobiliseres.

Kommentatorene må ha mer respekt for hvilken utrolig krevende jobb som gjøres ute på matten. Og de må bemerke de gode avgjørelsene som tross alt tas i løpet av en kamp. Og publikum må bidra. Ingen heier på dommeren, men hvis publikum vil se fotballkamp, så må noen dømme.

Jeg ønsker meg tilskuere som buer ned uønsket adferd. Som tar avstand fra minoriteten som slenger dritt mot dommerne, og kanskje, bare kanskje, til og med roser dommeren av og til.

De fineste kampene jeg dømmer, er de hvor jeg får høre at det var bra dømt av en av de nevnte partene. Selvsagt lar jeg ikke det påvirke objektiviteten min, men det er fint at noen setter pris på jobben som gjøres.

Det skjer sjeldnere enn man skulle tro. Hvis folk bare hadde visst at bak den iskalde dommermasken skjuler det seg en tenåring som har gjort sitt aller beste for å dømme en rettferdig kamp. Og som egentlig er ganske stolt av jobben han har gjort.

