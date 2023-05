Jeg ber politikerne ombestemme seg. Finn flere tomter for idrettsanlegg!

Kristian Kvam (15) spiller på Hasle-Løren fotball G2007.

Det bygges konstant i Oslo, men det skapes nesten ingen nye idrettsanlegg. Hvorfor?

20.05.2023 09:00

Det bygges konstant i Oslo. Når vi i Refstad/Løren-området går til og fra skolen, må vi nærmest passe på ikke å bli påkjørt av bygningsarbeidere i lastebiler. Man må skrike for å kunne snakke med hverandre fordi det er så mye hamring, saging og maskinstøy.

Byggingen fører til mange nye innbyggere i nærområdet, og mange av barna har lyst til å spille fotball, hockey eller håndball. Men det er trangt om plassen.

For det skapes nesten ingen nye idrettsanlegg. Hvorfor?

Mangel på anlegg kan føre til at klubber må avslå barn og unge som vil bli med på idrett. Det bekymrer meg.

Hvis et barn ikke får være med på en idrett han eller hun interesser seg for, kan det hende at dette barnet heller sitter inne og spiller og har en usunn livsstil resten av livet sitt. Det kan også gå på selvtilliten løs.

Et sosialt fellesskap er viktig for både den fysiske og mentale helsen din. Du øker aktivitetsnivået om du blir med i en idrett, og det kan du få nytte av videre i livet.

Flere som vokser opp i et tøft miljø, kunne heller drevet med aktiviteter slik at de kunne fått tankene over på mestring, fellesskap og idrett. Idrettsanlegg gir vennskap!

Jeg ber politikerne ombestemme seg. Finn flere tomter for idrettsanlegg! Det vil bedre fremtiden spesielt for barn på Oslos østkant – og kanskje redde liv.

