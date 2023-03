Jeg kommer ikke til å tie, men hvor mange faller egentlig av på grunn av hets?

15.03.2023 20:00

Emilie Ovnerud, leder i Viken Unge Venstre, ber samfunnet ta vare på de politisk aktive ungdommene.

Jeg liker å se på Norge som et demokratisk land. Men nå er jeg usikker.

«Vi har lyst på fitta di.»

Dette sto i meldingen som mange av dere kjenner som en skandale. Tidligere leder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, turte å stå frem, men de fleste unge kvinner gjør ikke det.

«Du er for ung og dum til å uttale deg» og «jeg hadde pult dem begge to» er to eksempler fra avisers kommentarfelter.

Et tredje eksempel er fra et kommentarfelt i lokalavisen min. Kommentaren var rettet mot en 14 år gammel politisk aktiv jente:

«Narsissistiske bortskjemte jenter som skulle blitt slått mer på dasken.»

Kommentarene ble raskt slettet.

Men dette er kommentarer jeg ser ukentlig.

Omtrent en like stor andel menn og kvinner blir utsatt for netthets, men truslene kvinner får, handler oftere om kropp, kjønn og seksuell vold, ifølge professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo. En rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet fra 2021 viser at kvinner under 30 år rammes hardest av netthets. Flere velger å avstå fra den politiske debatten.

De fleste kaller de som skriver slike kommentarer, for nettroll. Det er de ikke. Jeg kaller disse de som hater. De som hindrer demokratiet. De som skader samfunnet.

Som ung kvinnelig politiker er netthets noe som skremmer meg. Jeg kommer ikke til å tie, men hvor mange faller fra på grunn av hets?

Jeg liker å se på Norge som et demokratisk land. Men nå er jeg usikker. Jeg ber dere som leser dette, ta vare på ungdommene som er politisk aktive nå. Det er vi som skal ta samfunnet fremover, og vi har virkelig ikke flere å miste.

