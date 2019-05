En gang på 1500-tallet skal kunstneren Montaigne ha sagt: «Når jeg maler meg selv for andre, bruker jeg vakrere farger enn mine naturlige.»

Jeg tenker det er forståelig. Når man skal bruke et halvt år på et bilde, er det jo fint at resultatet blir sånn noenlunde greit.

Et kamera, derimot, burde være en ærligere sak. Man trykker på knappen og får et bilde av hvordan ting var akkurat da. Men det er vi jo ikke fornøyd med. Vi vil ikke innse hvordan vi så ut akkurat da. Eller Gud forby om noen andre visste det.

En enkel løsning vil være å slutte å ta bilder av seg selv, ville vel noen tenke. Da har de misforstått grovt. Hvis du var på Maldivene og ikke la ut bilde av deg selv i bikini, var du egentlig på ferie?

Platon i graven

Noen ganger lurer jeg på hva Platon hadde tenkt om vi hadde møtt ham på bussen en gang i 2019. I stedet for å tenke over hvordan ting ser ut, skulle man tenke innover, mente han. Strekke seg mot en uoppnåelig idéverden. Og hvis et objekt var langt fra idéverdenen, så var jo nettopp et bilde.

Så hva ville han tenkt hvis han møtte influensere som poserte fylt av Botox og Restylane? Som hadde gått inn for å fordreie sannheten enda mer? Og som ikke en gang lot bildet være i fred, men pyntet og flikket på det til det ugjenkjennelige? Han vrir seg nok i graven.

Dette med billedmanipulasjon er litt rart. For hvem er det vi lurer? De fleste som følger deg på Instagram, har jo sett deg i levende live.

De vet jo akkurat hvordan du ser ut en tirsdagsmorgen. Så hvor kommer dette desperate behovet for å fremstå som en annen fra?

Pappas poeng

Jeg husker en høstferie på Kreta. Mamma hadde knipset bilder av meg foran blått hav. Perfekt Instagram-materiale. Jeg fant et jeg likte og viste det til pappa. Resultatet var nedslående.

«Det var greit, det», sa han.

«Greit?» sa jeg noe fornærmet. Jeg ville jo helst ha beskjed om at det var fantastisk og kom til å gi mine nevnte 148 følgere bakoversveis.

«Hva med det her?» sa han og sveipet til et av de andre.

Jeg betraktet det nøye. Syntes ikke noe særlig om det. Nesen var for stor, ansiktet for skjevt og armen så tykkere ut enn jeg likte.

Så kom det verste av alt: «Her kjenner jeg deg igjen.»

Det gir jeg blanke blaffen i, tenkte jeg. Poenget var jo ikke hvordan jeg så ut, det var drømmen om hvordan 15 år gamle meg ville se ut. Og i den drømmen var det ikke plass til hverken store neser eller skjeve ansikter. Derfor var det mitt forslag som ble lagt ut.

Men han hadde et poeng. For hvis man bare skal ha et bilde som ser bra ut, og likheten mellom deg og personen på bildet ikke er så farlig, kan man vel ta et bilde av en supermodell med noen av de samme fargene?

Eller er poenget å vite at du i et sjeldent øyeblikk kan se sånn ut som du gjorde fra akkurat den vinkelen? Med akkurat det filteret?

Endre visdomsord

Man skal bare sammenligne seg selv med seg selv, sier et klassisk visdomsord. Jeg syntes det trenger modifisering.

For hvordan skal jeg leve i hverdagen og forvente å se ut som jeg gjorde på sommeren, ukevis unna alt av heldagsprøver, med håret fullt av saltvannsbølger og proppfull av D-vitaminer? Eller når jeg blir 40 og huden ikke er det den engang var?

Jeg tror det ikke er presset fra Sophie Elise som får unge jenter til å putte silikon inn over rumpemusklene. Det er noe som ligger under. Det er arven fra Aristoteles som drar oss i alle retninger. Alle vil bli den beste versjonen av seg selv.

Her kommer jeg tilbake til det litt pappas litt brysomme poeng. Jo, da, mulig du ville sett bedre ut med smalere mage eller nese. Men det ville vel ikke sett ut som deg?

Så når Montaigne maler seg selv med noe sterkere kulør, tenker jeg at det er litt trist. For det er en skjønnhet i det naturlige. Og jeg syntes noe av det vakreste med den er forgjengeligheten. Den er ikke stabil, som på gigantiske reklameplakater, men den glimter til på under et øyeblikk. Det er en skjørhet i den som gjør den mer verdifull.

Mammas holdning

Men det er ikke rart at man kan bli opphengt i utseendet sitt. Det fremstår ofte som et mål på hvor vellykket man er.

Helse er ikke lenger at alt funker som det skal, helse er blitt til thigh gaps og bikini bridges. Noen ganger må man ta et skritt tilbake og tenke på hvor fantastisk det er at kroppen din funker.

Det hender at jeg ser meg selv i speilet og føler at alt er galt. Da jeg var yngre, ville jeg kanskje latt det ødelegge dagen min. Men nå klarer jeg i hvert fall å reflektere litt mer rundt det. Nå er jeg glad og stolt over hva kroppen min kan gjøre.

Men hva om man blir gammel og spagaten plutselig er veldig langt unna? Hva skal man da være stolt over? Hvis det skjer, håper jeg at jeg har kommet videre. At jeg kan være takknemlig og fornøyd med å ha en kropp som gir meg muligheten til å leve.

Mitt største forbilde er mamma. Hvis noen skulle blitt frontfigur for Helsedirektoratet, er det henne. Hun har aldri vært på slankekur og spiser kake når hun føler for det. Likevel drar hun oss med opp på fjell og ut på ski. Jeg tror hun oppriktig liker følelsen av å bruke kroppen.

Så jeg spurte henne: Hva tenker hun om kosthold og kalorier? Svaret var enkelt: Hun tenkte ikke så mye på det.

Så sitter man der, da. Uten så mange svar, men fryktelig mange spørsmål. Du har fjellglade mødre som spiser hva de vil når de vil, og influensere som prøver å dytte fettbrennende te og appetittdrepende piller ned halsen på deg.

Så hvordan bli klok på hva som vil gjøre deg lykkelig? Jeg tenker i hvert fall at det ikke er så lurt å stole på folk som har dårlig selvbilde som største eksportvare.

Mitt neste bilde

Så, videre til Montaigne og hans innrømmelse. Jeg skjønner ham så altfor godt. For det er fristende å late som man er bedre enn det man er. Men hvis man maler et glansbilde, så husk på hva det er. En flyktig fantasi. En drøm.

Om vi går tilbake til Platon: Noen ganger tror jeg dette kommer av at vi vil tilbake til idéverdenen, hvor alt er vakkert, skjønt og godt. Men veien dit er ikke gjennom brasilianske rumpeløft.

Så hvordan blir man lykkelig? Hvis jeg hadde visst det, hadde jeg ikke sittet her. Da hadde jeg snakket med Lindmo i beste sendetid og dratt på verdensturné med utsolgte show.

Dermed må jeg prøve meg på noe litt vagere. Kjenn etter om det du gjør, gir deg glede. Følg Kardemomme-loven. Så blir det nok ikke så ille uansett.

Det neste bildet jeg skal legge ut, skal være av en jente alle kan se er meg. Med alle feil og mangler. For jeg er ikke et bra nok menneske til å dra på ferie uten å dele bilder av det.

Men kanskje vi kan bli litt mer fornøyd med at ting er som de er. Og i hvert fall slutte å la andre profittere på vår usikkerhet. Arbeidsløsheten blant influensere kan jo alltids bli høyere. Lik og del.

