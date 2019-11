Som en innvandrer som har lært seg norsk for at det skal praktiseres, kan frykten for avvisning overgå ønsket om å slå av en prat med en nordmann.

Om jeg dulter borti noen på kjøpesenteret og prøver å tulle det bort, er jeg omringet av blikk og reaksjoner som: «Jøye meg, for en oppførsel de utlendingene har.»

Men hvorfor kan jeg ikke bare prøve å ta kontakt? Om jeg ikke gjør meg forstått, eller om jeg må le bort kleinheten hvis jeg ikke «har noen aning» om hva du nettopp sa, hva er egentlig så skummelt med det?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Frykter avvisning

Jeg er pratsom av meg, men frykter alltid avvisning. Hvor mange ganger har jeg ikke sittet på toget og ønsket å bli spurt av den som sitter ved siden av meg, om hvilken bok jeg leser, eller om jeg vet hvorfor det er så fullt på toget på en onsdag?

Det er mange som antar at jeg ikke kan norsk, og dermed blir jeg spurt om diverse ting på engelsk eller tegnspråk. Om de hadde snakket norsk med meg, hadde de fått bakoversveis når de innså at jeg snakker nordlandsk og ikke sier én setning uten å banne.

Så sitt ved siden av meg på bussen, slå av en prat med meg, for jeg biter ikke selv om jeg kan se «skummel ut», ifølge dine fordommer.

Utlendinger har nemlig en tendens til å få deg føle det som om de har kjent deg i tusen år. Prøv å prate med en utlending, og jeg garanterer deg at de på slutten av samtalen vil invitere deg på middag med familien sin. Fordi de er overlykkelige over at noen faktisk snakket med dem og så dem.

Le med, ikke av

Neste gang du møter på en utlending, hils på dem, diskuter nyhetene, le med dem og ikke av dem. Alt i alt er de akkurat som deg, og de ønsker et smil som forteller at de har kommet til et trygt sted der alle mennesker er velkomne.

Min egen mor kan komme hjem lykkelig og fortelle meg at «taxisjåføren var så hyggelig, han smilte og snakket med meg». Du kan se det lyse i øynene hennes. Alt dette fordi én person tok sjansen og pratet med henne.

