Å si at man frykter graviditet mer enn å dø, høres kanskje rart ut. Men for mange er dette tilfellet.

Derfor skremmer det meg at totalforbud mot abort nylig ble vedtatt i Alabama. Det skremmer meg at abort og prevensjon er noe flere ønsker å kvitte seg med, og det skremmer meg at abortloven i Norge strammes inn.

At flerlingabort må gjennom en nemnd, plager meg ikke. Men det plager meg at vi har begynt, eller aldri sluttet, å se på kvinner som eggeklekkingsmaskiner.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Ikke rettferdig

Hva med meg? Hva med mine drømmer? Hva med det jeg har lyst til?

Veldig mye av det jeg ønsker å gjøre i livet, er vanskelig med barn. Ikke bare fordi barn krever tid og oppmerksomhet, men fordi barn koster penger. Barn trenger kjærlighet.

Jeg synes det er vanskelig å se for meg at jeg kan elske et barn jeg ikke vil ha. Jeg vil ikke sette et barn i en slik situasjon. Det ikke er rettferdig.

Derfor skremmes jeg av innstramminger i abortloven.

Abortmotstanderne gjemmer seg bak «pro-life»-argumentet som ikke handler om mer enn at et foster har rett til å bli et levedyktig barn.

Jeg ser mange si at «ufødt liv skal få leve». Det virker som at flere og flere gir uttrykk for denne mentaliteten.

Abortmotstandere tenker ikke på at barn kanskje får foreldre som mishandler dem, at barn blir født inn i fattigdom eller at barn som fødes, ikke er ønsket.

Gode eller byrde?

«Klarer du å bære frem ett barn, klarer du to», sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i en partilederdebatt tidligere i år. Klarer vi en innskrenking i abortloven, klarer vi to. Er det ikke sånn?

Nei. For min kropp er ikke et demokrati. Min kropp er ikke din, en kjærestes, familiens, statens eller Ropstads eggeklekkingsmaskin. Jeg bestemmer over min kropp og hva som skal gjøres med den.

KrF sitter i regjering fordi vi har en veldig spesiell parlamentarisk situasjon hvor sentrumspartiene har mye makt. Dette på godt og vondt. Jeg synes det er fint at de verdikonservative får frem sine synspunkter. Politikk handler om mer enn økonomi.

I min første time i faget politikk og menneskerettigheter, ble vi fortalt at «politikk er fordeling av goder og byrder».

Nå er jeg usikker på om mine rettigheter over min egen kropp, er et gode eller en byrde for regjeringen.

Det plager meg som sagt ikke at flerlingabort er noe som må gå gjennom en nemnd. Men det skremmer meg at innstramminger i abortloven skjer så fort.

Det skremmer meg at vi fremdeles ser på kvinner som eggeklekkingsmaskiner i 2019. Det skremmer meg at veien ikke er lang til totalforbud mot abort.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.