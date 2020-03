Josefine Gjerde fra Grønn Ungdom mener at en politisk sluttdato for oljenæringen er nødvendig. Vi er fortsatt uenige. Det viktigste Grønn Ungdom unnlater å ta stilling til er hvordan vi skal finansiere en brå nedlegging av Norges mest lønnsomme næring.

Gjerde nevner et MDG-forslag om å innføre en kommisjon som skal utrede en slik nedleggelse. Dette er tomprat. Over 200.000 ansatte skal omstilles til nye arbeidsplasser. Det gjøres ikke over natten, og Gjerde tar for lett på alvoret.

Gjerdes anklage om at Høyre ikke prioriterer klima er ubegrunnet. Høyre har historiens grønneste regjeringsplattform. Vi fører en trygg politikk som satser på grønn teknologi, fornybar energi, jernbane og kollektivtrafikk. I tillegg til dette vil vi utrede en kostnadseffektiv CO2-håndtering som vil spare omtrent 400.000 tonn utslipp i året.

Les innlegget Kjos og Børsum svarer på: – Vi trenger en sluttdato for oljeproduksjon

Som Gjerde hevder, vil det skje en naturlig utfasing av oljen. Hun sprer frykt rundt å la markedet styre, men mye tyder på at det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet samtidig som man tar hensyn til klimaet.Fremfor å støtte Høyres klimatiltak, sprer MDG skremselspropaganda.

Gjerde påstår at Høyre risikerer oljearbeidsplasser. Hva er mer utrygt for ansatte enn politikere som vil brått fjerne næringen de jobber i? Hvordan kan hun påstå at vi er på vei ut av fossilalderen, når det fortsatt er stor etterspørsel etter olje?

