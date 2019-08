Spørsmål: Hvorfor i all verden må elever ha så mange karakterer i språkfag? Du kan risikere å få seks karakterer i norsk. Tenk hvor mye det påvirker snittet!

– Sebastian Kallum Hall, 9.-klassing

Kunnskapsministeren svarer:

«Hei, Sebastian.

Dette er et godt spørsmål som jeg vet at mange andre også lurer på. Den viktigste begrunnelsen er at norsk er et veldig viktig fag, og det er særlig i dette faget vi lærer å lese og skrive.

Det er et viktig mål at alle elever i norsk skole skal kunne lese og skrive skikkelig, for det legger grunnlaget for alt det andre vi lærer.

Espedal, Jan Tomas

Det største faget

Norsk er også det største faget vi har i skolen. Gjennom ti år i grunnskolen skal du ha hele 1770 timer med norskundervisning!

I matematikk, som er det nest største faget, har du 1201 timer, og i for eksempel samfunnsfag har du 634 timer. Da er det ikke helt unaturlig at du får flere karakterer, og at læreren får et bredere vurderingsgrunnlag.

På vitnemålet i 10. trinn er det vanlig med tre karakterer i norsk; én i hovedmål, én i sidemål og én i norsk muntlig. I tillegg er det noen elever som hvert år trekkes ut til skriftlig eksamen i nettopp norsk, men du kan også trekkes ut i matematikk eller engelsk.

I tillegg kan du trekkes opp i norsk når du kommer på muntlig eksamen. Og da har du rett i, at man kan komme til å få seks karakterer i norsk på vitnemålet. Men dette er ikke vanlig.

Egen eksamensgruppe

Nå jobber vi med å fornye alle fagene i skolen, og en egen eksamensgruppe vurderer også hvordan eksamen skal være i årene fremover. Det er for tidlig å si noe om dette får konsekvenser for antall karakterer på vitnemålet, men det kan skje.

I mellomtiden håper jeg du jobber hardt med norskfaget, for det er ett av de viktigste fagene vi har.»

Hilsen Jan Tore Sanner, kunnskapsminister (H).

