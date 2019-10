Min venn Agnes Nordvik (17) skrev forrige uke et stykke i Aftenposten Si ;D med tittel «Hvorfor blir dere gamle menn i kommentarfeltet så forbannet over likestilling?»

Provoserende tittel? Ja. Genial tittel? Det trodde jeg i hvert fall, helt til jeg leste kommentarfeltet under innlegget hennes. Jeg trodde tittelen var genial fordi hver mann som skriver en sint kommentar under innlegget, bare beviser Agnes' poeng. Alle ser vel det, tenkte jeg. Der tok jeg feil.

I kommentarfeltet finner man innlegg av menn som sammenligner kampen for likestilling med en «okkupasjonskrig for å erstatte menn», og menn som skriver at «feminismen har ødelagt det Europa som vi har bygget».

Og alt dette provosert av en 17 år gammel jente som blant annet skrev: «I min drømmeverden har gutter og jenter like muligheter til å bestemme over sitt eget liv og til å være med på å forme samfunnet rundt oss.»

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gjelder ikke alle

Én nedlatende kommentar er grunn nok i seg selv til at Agnes skrev artikkelen: Flere titalls negative kommentarer viser at artikkelen hennes ikke bare er på sin plass, men også viktig.

Det er ingen tvil om at flere menn reagerer sterkt på temaet likestilling, spesielt når det innebærer tanker rundt hva menn må gjøre annerledes og hvordan kvinner kan løftes opp.

Men det mest interessante jeg fant i kommentarfeltet, var at flere av mennene erkjenner at det fortsatt finnes ulikheter mellom kjønnene. Men hovedpoenget med kommentaren deres er bare å påpeke at ikke alle menn er «forbanna, gamle menn».

På én side skjønner jeg hvor de kommer fra. De vil ikke assosieres med folk som skriver hatefulle ytringer under 17 år gamle jenters artikler, noe som for så vidt er veldig fint å høre.

Men på en annen side får jeg en litt uggen følelse i magen når jeg leser det, fordi det minner om hashtagen #NotAllMenn, som var en respons til #MeToo-bevegelsen.

Ta en annen kamp

Problemet mitt med at dere synes det er nødvendig å påpeke dette, er at jeg kunne ønske dere tok en annen kamp. At dere brukte tiden deres på å stå opp for andre fremfor å forsvare majoritetens selvfølelse.

Jeg vet at det er mange menn som allerede gjør dette, og dere burde vi alle være utrolige takknemlige for.

Og så klart er det ingen menn som liker å bli beskyldt for noe de selv ikke har gjort, eller å bli holdt ansvarlig for noe en liten gruppe menn gjør. At folk har fordommer mot dere bare fordi dere er dere selv.

Men bruk heller denne følelsen til å forstå bedre når andre sier de opplever undertrykkelse og urett! Kanskje kan vi da skape et samfunn med enda mer empati og forståelse. Et samfunn hvor en videregående-elev slipper å grue seg til å sjekke innboksen sin hver morgen, bare fordi hun skrev et innlegg om likestilling.

