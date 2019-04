Prevensjon. Hvorfor er det bare gratis for gutter?

Høyre vedtok nylig at de vil ha gratis prevensjon for jenter under 16 år. KrF og Frp er ikke enige, og det kan nok bli vanskelig å få forslaget igjennom.

Samtidig ønsker man å få aborttallene ned. Disse to tingene går ikke helt sammen.

Dessuten: Gutter har jo lenge hatt tilgang til gratis prevensjon – kondomer. Jeg forstår bare ikke hva som er så farlig, og hvorfor ikke jenter ikke kan ha det.

Det er flere som sier det blir feil å gi ut gratis prevensjon til de under 16, fordi de er under den seksuelle lavalderen. Men nå er det jo sånn at det er en del under 16 som velger selv å ha sex.

Og da er mye bedre at de bruker p-piller eller en annen prevensjon. Det er vel mye bedre enn at en 14 år gammel jente blir gravid?

Det er også andre grunner til å bruke prevensjonsmidler. Det er jo mange som sliter med menssmerter eller kraftige blødninger. Hvis man kan slippe unna ved å ta en pille eller sette inn en p-stav, er det veldig fint om man slipper å tenke på penger om man velger dette.

Det er ikke sikkert at foreldrene til alle er like åpne for å betale for prevensjon. Og det er også folk som ikke har nok penger.

