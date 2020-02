Jeg er så lei av å høre om at influensere må ta ansvar og tenke over hva de legger ut. Jeg er lei av å lese side opp og ned om at influensere skaper kroppspress og usikkerhet blant unge.

Men hva med at leseren må tenke seg om to ganger?

Hva med at vi i stedet for å kritisere Kristine Ullebø for at hun legger ut lettkledde bilder eller Sophie Elise for at hun opererer rumpen, starter med å dyrke evnen til å tenke kritisk blant unge?

Alltid noen som er bedre

Vi kan ikke skjerme ungdommen totalt for alt som kan virke ubehagelig i frykt for at de skal gråte seg i søvn hver kveld fordi de ikke er «bra» nok. Ved å legge alt ansvaret på påvirkerne våre, fremfor å be unge selv ta ansvar, gjør vi dem faktisk en stor tjeneste.

For det vil trolig alltid være en som er bedre enn deg, penere enn deg eller sterkere enn deg. Men hva så? Kan vi ikke heller legge fokuset på oss selv og finne ting ved oss selv som vi liker, fremfor å stå timevis foran speilet og finne masse feil?

Ansvarsfraskrivelse

Er det slik at bare fordi at man er ung, så blir man fraskrevet alt ansvar for hva man velger å eksponere seg for? Er det slik at bare fordi man er ung så har man ikke evne til å tenke kritisk? Tør vi ikke stille krav til ungdommene om at de tenker over hvilke verdier som de selv mener er sunne?

Jeg håper virkelig ikke det.

Det er på tide at vi gjør en helomvending i denne debatten. Vi må heller legge fokus på hva vi kan gjøre for å styrke unges selvbilde, fremfor å kritisere influensere.

