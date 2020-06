Endelig kom siste skoledag. Sommer, skolefri og sene sommerkvelder. Forventningene og drømmene om å lage minner for livet i solnedgangen er skyhøye.

Endelig.

Eller?

Selv om solen stråler og badetemperaturen er perfekt, blir dette de enslige, tropiske sommerdagene mange gruer seg til.

Ikke invitert

Du ligger der i sengen med telefonen i hånden. Det som skulle vært dager med nye minner og vennskap, blir til dager hvor du ikke engang forlater huset. Varslene fra sosiale medier kommer stadig opp, der ser du kjente ansikter. Det er klassekameratene dine. Det ser ut som alle har det gøy, utenom deg, som ikke fikk en invitasjon.

Det ble ikke like lett å inkludere seg selv, slik du kunne gjøre i friminuttet på skolen da du overhørte planene de bak deg hadde laget for helgen. Det er vanskelig å spørre om en invitasjon over melding når du ikke føler deg bra nok til å få den i utgangspunktet. Forventningene om den fantastiske sommerferien og søvnløse netter ble plutselig til en ensom verden. «Hvorfor er det jeg som blir glemt?»

Vi vet at samfunnet ble satt på pause av covid-19, men også hvor vanskelig det kunne være å føle seg alene. Frykten for den samme ensomheten er større enn aldri før.

Jeg tror vi alle søker etter det sosiale igjen og setter større pris på hva vi har rundt oss. Kanskje det også er derfor behovet om å få være en del av det som blir postet på sosiale medier, er så stort?

Likevel blir det sengeliggende dager med bare telefonen i hånden og en konstant sveiping.

«Sommer og skolefri, endelig.»

Tenk på dem som ikke har det så bra

Jeg blir sint. Da folk kom tilbake på skolebenken etter sommerferien på barneskolen, fortalte de om hva de hadde sett og opplevd. Det føltes som alle hadde gode historier å fortelle utenom meg, og det gjorde vondt.

Kjære lærere, dere har gode intensjoner, likevel håper jeg dere tenker på dem som kanskje ikke har det så bra.

Privat

Alle trenger å bli sett, være med og bli inkludert uansett hvilket miljø, aldersgruppe eller livssituasjon vi er i.

Er man ensom, kan man miste troen på seg selv, noe som er en av de viktigste drivkreftene vi mennesker har. Og denne drivkraften er det mest verdifulle vi har til å klare å se og tenke vakkert om morgendagen.

Spør noen

Ensomhet er en livsfarlig følelse, for den kan ødelegge troen man en gang hadde om seg selv. Det er flaut og skamfullt å føle seg ensom, spesielt for en ungdom som opplever dette presset.

Den følelsen ser ingen andre enn deg selv, som sitter inne på rommet ditt og føler på den. Ungdommens fremtid handler ikke bare om å kunne prestere bra på skolen. Den handler om å kunne bli sett, hørt, verdsatt og ha tilhørighet. Forskjellen på å overleve og leve er stor.

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til deg som har mange å være med i sommer:

Du kan gi invitasjonen som vil redde noens ferie. Hva taper du ved å spørre en du vanligvis ikke er så mye med om de vil være med vennegjengen din på stranden?

