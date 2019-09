Onsdagens partilederdebatt på TV 2 fikk meg til å tenke. Det Høyre-regjeringen sa da skole ble debattert, bekymrer meg.

Uansett karakter i faget eller fagene du ønsker å studere og undervise i, må du ha minst fire i matte.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Regjeringen vår gjorde det veldig tydelig at de ikke forstår hvordan mennesker fungerer, ettersom de mener at mattekarakterer har alt å si for hvordan du som person og lærer kan hjelpe elevene med psykisk helse og fag som ikke har noe med matte å gjøre.

Tre i matte og seks i norsk

Jonas Gahr Støre (Ap) kom med et godt eksempel. Han sa at ifølge dagens ordning kan personer med tre i norsk bli norsklærere så lenge de har fire i matte, men ikke motsatt hvis de har seks i norsk og tre i matte.

Programleder Arill Riise fulgte opp med at han kjenner ingen som har seks i norsk og tre i matte.

La meg være et eksempel på at slike finnes.

Jeg har fått tre i matte, men seks i norsk. Selv om jeg ikke får fire i matte, klarer jeg å skrive argumenterende tekster og noveller og å analysere dikt. Jeg klarer virkelig ikke å forstå hva det har med matte å gjøre? Forklar meg forskjellen på en person med tre i matte og seks i norsk og en person med fire i matte og seks i norsk?

Les også: «Hvorfor teller alle karakterer like mye?» Ministeren for høyere utdanning svarer i Si ;Ds spørrespalte

Mange er gode i realfag, men ikke like gode i for eksempel samfunnsfag og språk – og motsatt. Jeg er for eksempel mye bedre i språk og samfunnsfag enn i realfag. Noen er heldige og er gode i alle fag, men jeg kan love deg at det ikke er alle.

Defineres jeg av én karakter?

Jeg har tre i matte, men fem og seks i samfunnsfag. Hvorfor kan ikke jeg, med de karakterene jeg har nå, bli samfunnsfaglærer i fremtiden?

Kjære Erna Solberg, forklar meg hvordan en mattekarakter viser hvor god jeg er til å forstå og hjelpe mennesker, eller mine evner til å kunne undervise.

Har virkelig den ene karakteren alt å si om meg som person?

Regjeringen forteller igjen og igjen at de ønsker det beste for eleven i Norge og vil øke kvaliteten på lærerne. Men med deres politikk mister den norske skolen mange kvalifiserte lærere som kunne ha gjort en stor forskjell.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.