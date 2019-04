I et Si ;D-innlegg 4. april skriver Rahman Rezai at «yrkesfag er en skam og en løgn».

Vi synes at yrkesfag, og spesielt service og samferdsel, blir satt i et dårlig lys. Vi har en veldig annen oppfatning av yrkesfag enn Rahman Rezai, og vi vil slå et slag for utdannelsen vi har tatt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Praksis mer enn «YFF»

Rahman peker på at kun en tredjedel av karakteren blir vurdert ut ifra «YFF», som er praktisk arbeid.

Vi mener at praktisk læring ikke bare handler om praksis ute i bedrift, men om å bruke teorien man har lært.

Da vi gikk de første årene på yrkesfag, brukte vi teorien til å løse praktiske caser og diskusjonsoppgaver. Vi laget ungdomsbedrift og hadde rollespill og spill.

Vi hadde nok mer praktisk læring enn de fleste andre utdanningsretninger kan tilby. Lærerne våre laget varierte opplegg. Det er vi takknemlige for.

Yrkesfagutdannelsen består av to år på skole og to år ute i bedrift som lærling.

I løpet av de to årene på skolen er lærerens oppgave å forberede elevene til lærlingtiden. Da kommer man dessverre ikke unna teori og klasseundervisning.

Teori før praksis

I dag er vi lærlinger i en bedrift som heter Hubro Education, og trives utrolig godt. Både teorien og praksisen vi var gjennom på service og samferdsel, var viktig for å legge grunnlaget for jobben vi gjør i dag.

Nå har vi ansvar for vår egen kundeportefølje, får utviklet oss som selgere og reiser rundt for å holde kurs. I tillegg har vi presentasjoner om hvordan det er å være lærling. Hver dag møter vi på temaer som vi lærte om på skolen.

Læretiden krever med andre ord at vi kan teorien. Heldigvis blir det lettere å forstå når vi bruker den i praksis. Vi mener at teori og praksis hører sammen!

Det er likevel én ting vi er enige om: Noen fag på service og samferdsel kan bli mer praktiske. Det er fremdeles mye klasseromsundervisning i yrkesfagene, og mange elever ser ikke hvorfor det er relevant.

Tilfeldigvis lages nye læreplaner for alle fag akkurat nå.

Vi håper de som lager læreplanene, får med seg innspill som Rahmans, og at det blir lagt opp til enda mer praktisk og yrkesrelevant læring i yrkesfag.

Lese mer om samme tema? Vi anbefaler disse innleggene:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.