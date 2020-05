I andre klasse på barneskolen fikk jeg min første kjæreste. Gutten det var snakk om, var allerede sammen med en annen, men jeg var for ung til å skjønne at det var galt. Uten at jeg skal gå noe mer inn på akkurat det, er det én ting jeg husker. Da vi ble sammen, sa han: Jeg har en pen kjæreste fra før, og nå har jeg også en smart kjæreste.

Andreklassingen i meg ante ikke noe om kjendisenes verden. Jeg visste ikke om plastiske operasjoner, skjønnhetsprodukter og slankekurer. Jeg hadde knapt tatt i sminke av noe slag.

Er fillers blitt vanlig?

Likevel visste både han og jeg hvem av oss jenter som var pene, og hvem som ikke var det.

Dette skjedde i 2013, og jeg kan ikke la være å tenke på hvordan dagens barn har det. Fra tidlig på barneskolen blir man eksponert for såkalte «perfekte» mennesker.

Nå er det ikke lenger bare noen få kjendiser som får utført plastisk kirurgi. Lip fillers, altså injeksjoner i leppene, fremstilles nå som like vanlig som å gå til frisøren. Omtrent alle kroppsdeler kan i dag fylles med silikon eller andre ting for å oppnå et spesielt utseende.

Dette er skadelig for både samfunnet og kroppen.

Burde jeg se sånn ut?

I tillegg til fysiske forandringer finnes det apper hvor man kan redigere seg til det ugjenkjennelige. Facetune gjør for eksempel at du kan retusjere og sette på filtre. Dette gjør at unge møter på uoppnåelige falske kropper og ansikter overalt. Når vi ser dette hver dag, hele tiden, er det veldig lett å tenke: Sånn burde jeg også se ut.

Da jeg gikk i sjette klasse, ble jeg syk. Å spise så lite som mulig var det eneste jeg brydde meg om. Plutselig sto jeg der på randen av sykehusinnleggelse.

Som 11-åring.

Mange vil slanke seg

Tallet på unge med psykiske lidelser øker dramatisk. Dobbelt så mange unge er i dag deprimerte sammenlignet med for 20 år siden, og mer enn halvparten av 15-åringer mener de er overvektige og vil slanke seg.

Jeg tror at sosiale medier har mye av skylden. Nå i koronatider, hvor mange har mer fritid, blir dette problemet forsterket fordi mye av interaksjonen skjer over sosiale medier.

Når det nå er mulig å gjennomføre inngrep på akkurat den måten man ønsker, blir idealene stadig mer ekstreme og menneskene stadig likere hverandre. For mange er det vanskelig bare å gjøre én ting. Når en først har gjort det, legger man merke til en «feil» til og enda en. Og sånn fortsetter det.

Tenk på den lille jenta

Så jeg vil komme med en oppfordring.

Til deg som lurer på om du skal ta lip fillers: Ikke gjør det! Husk at det ikke bare gjør ansiktet ditt annerledes, det påvirker også den lille jenta som sykler forbi deg om morgenen.

Det påvirker tenåringen i nabolaget som sitter på rommet sitt og gråter fordi hun ikke er bra nok. Og det påvirker dine egne barn som vil arve din munn og lure på hva du syntes var galt med den.

Og til deg som gråter, er flau og hater utseendet ditt. Til deg som er ung: Vit at du er bra nok, at du er vakker, uansett hva skjønnhetsidealet er. At du har så mange kvaliteter som ikke handler om utseende. At du gjør dagen bedre for så mange mennesker som er glade i deg.

Når vi igjen kan samles, skal vi komme sammen i demonstrasjon. Vi trenger ikke bare nye forbilder, nye standarder eller nye reklamer. Vi trenger en internasjonal holdningsendring.

For denne verdenen er syk.

