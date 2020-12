18. desember: Jeg har aldri satt mer pris på skolen

Tyra Holmen (17) Juniorrådgiver for URO, Plan Norge.

I dagens luke skriver Tyra Holmen (17) om viktigheten av udannelse. Foto: Helmine Syvertsen

Det gjelder dessverre ikke alle barn.

Læreren er helst ikke 20 år med kraftig kropp og halvlangt hår. Men et samfunn uten, enten digitalt eller fysisk, fungerer ikke. Derfor blir det nok ikke bare «Last Christmas» som blir nynnet på i denne juletiden, men også en helt annen sang fra 1980 og bandet «The kids».

For hvem skulle tro at 15–16 åringer, etter ti år med diktanalyse og sidemål, skulle savne å høre lærere snakke om Ivar Aasen eller fotosyntese?

Dette året har gått utrolig fort, og vi har knapt hengt med til tider. Vi har ikke visst hva som vil skje i nærmeste fremtid, for ikke å snakke om akkurat nå i øyeblikket. Dette gir adventstiden oss en mulighet til å reflektere over. Hva er det som virkelig betyr noe?

Usikker fremtid

I år har vi unge tilbrakt mye tid borte fra skolen. Likevel har våre lærere jobbet på for at vi skal kunne fullføre arbeidet vårt og ikke falle fra. I løpet av de siste par ukene har mange rundt om i landet igjen måttet være borte fra skolen grunnet økt smittespredning i samfunnet.

Vi blir isolert fra våre sosiale miljø og trygge voksne vi kan snakke med. Det er, og har vært, vanskelig for mange. Men vi kan i det minste trøste oss med at vi vil komme oss tilbake på skolebenken.

På det verste var det cirka 1 milliard skolebarn i verden som ikke fikk gått på skolen. Mange har ikke hatt muligheten til å følge skolegangen sin hjemmefra. Antall barn og unge som ikke får en verdig utdanning, øker, og allerede eksisterende forskjeller innenfor utdanning har økt videre.

Utdanning er nøkkelen

Utdanning er noe som alle barn i verden har rett til, uavhengig av hvem de er eller hvilke ressurser de har tilgang på. Denne utdanningen skal også være av en viss kvalitet.

Vi her i Norge får denne retten oppfylt, men det er det mange som ikke gjør. Det er disse menneskene jeg synes fortjener mer omsorg og omtanke. Fordi utdanning er nøkkelen til barns fremtid.

Koronaen har brakt med seg utallige negative aspekter som har påvirket oss alle. Men om det er noen som ikke fortjener denne tilbakegangen, er det verdens barn.

Barn må få muligheten til å sette pris på skolen

FNs femte bærekraftsmål handler om utdanning for alle. Før koronaviruset var det usannsynlig at vi skulle greie å nå alle 17 bærekraftsmål, og utfordringene knyttet til dette i denne «post-korona-verdenen» har ikke latt vente på seg.

Selv om vi ikke lå kjempegodt an til å nå alle målene før koronaen, så var faktisk «Utdanning for alle» ett av de få vi var på vei til å oppnå. Blant all annen elendighet var vi faktisk på sporet til å senke barrierene mange møtte i sin søken etter utdannelse.

Vi har fortsatt tid til å snu denne negative trenden. Om det er noe vi har erfart den siste tiden, er det at ting kan endre seg fort. Det er ingenting som tilsier at dette ikke også skal gjelde for positive endringer. Det endelige målet er at barn overalt vil få muligheten til å like og sette pris på sine skoler og lærere like mye som vi nå gjør.

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– Denne julen synes jeg det er ekstra viktig å sette pris på familie og bruke tiden til å roe ned og slappe av. Adventstiden i år kommer som et veldig velkomment avbrekk hvor vi kan tillate oss å tenke på noe annet enn pandemi og kaos. Jeg vet at jeg og mange andre har gledet oss til jul og tradisjonene det bringer med seg.

