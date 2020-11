Er troen på rehabilitering død?

Aleksander Snarheim (17) Leder, Drammen Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

Det virker som Frp er mer opptatt av å straffe fremfor å forebygge kriminelle handlinger, skriver Aleksander Snarheim (17), lokallagsleder for Drammen Sosialistisk Ungdom. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vi får ikke mindre kriminalitet ved å straffedømme 14-åringer.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Troen på at mennesker som bryter loven, kan rehabiliteres og leve fritt igjen i samfunnet, har en lang tradisjon i Norge. Fremskrittspartiet vil derimot øke maksstraffen fra dagens 21 år til 50 år.

De vil også senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år. I tillegg til å åpne opp for mer bruk av ubetinget fengsel for dem under 18 år.

Aleksander Snarheim (17). Foto: Privat

Få unge kriminelle

Dette synes jeg er veldig rart av mange grunner. I 2018 ble over 200.000 straffbare handlinger begått av personer over 30 år, ifølge SSB. Det året var det litt over 270.000 straffbare handlinger registrert totalt i Norge.

Kun 3983 av de straffbare handlingene ble begått av personer mellom 15 og 17 år. 1003 av disse tilfellene var lovbrudd relatert til rusmidler. Istedenfor å straffe må disse få hjelp.

Når vi ser bakgrunnen for fengslinger i Norge og deres alder, er det tydelig at det ikke er de unge som er problemet.

Systemet fungerer

I Norge har vi tradisjonelt hatt troen på at de straffedømte kan ta del i samfunnet igjen som alle andre. Dette skjer ikke hvis vi øker maksstraffen til 50 år. Når du sitter over halve livet ditt innestengt, er det åpenbart at du ikke kommer til å klare å bli rehabilitert.

Det virker som Frp er mer opptatt av å straffe fremfor å forebygge kriminelle handlinger. I Norge er det veldig få som blir fengslet på nytt sammenlignet med mange andre land.

Omtrent 20 prosent av dem som fengsles i Norge, blir innsatt på nytt innen to år etter løslatelse. I USA blir 44 prosent av løslatte straffedømt igjen innen ett år.

Dette er tydelige tegn på at systemet i Norge fungerer. Forebygging og rehabilitering er langt viktigere enn å fengsle flere.

Les også Stor nedgang i ungdomskriminalitet i Oslo

Les også «Ahmed» fikk ikke begynne på skolen han fikk plass på. Risikoen ved å ha ham som elev var for stor.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.