Skal guttene bare snakke om psykisk helse i fylla?

Siri Heimdal Knudsen (16) Leder av Kristiansand Unge Høyre

Nå nettopp

Takk til «Rådebank» som satt psykisk helse for gutter på agendaen, skriver debattanten. Foto: Skjermdump: NRK

Rådebank viser hvor sårbare vi er. Sammen må vi finne nye måter å ta vare på guttene på.

Jeg er en av mange tusen ungdommer som har sett den siste sesongen av Rådebank på NRK. Jeg er nok også en av mange tusen ungdommer som har felt et par tårer mot slutten av sesongen. Disse tårene og følelsene kommer av et alt for viktig tema: psykisk helse! Spesielt hos guttene.

Tabubelagt tema

I min vennegjeng er det helt lov til å si at du har kjærlighetssorg for at typen dumpa deg, gråte over en prøve, si at denne tiden er tøff eller snakke åpent om vår mentale helse. Det er jeg veldig takknemlig for, men dessverre er det et veldig tabubelagt tema blant guttene. Dette setter Rådebank på agendaen.

Folkehelseinstituttets (FHI) rapport viser at mellom 500–600 selvmord blir begått hvert år. Av disse er to av tre menn. Dette er tall som gir meg en stor klump i magen. Ikke bare er disse tallene utrolig triste, men også så utrolig urettferdige.

Siri Heimdal Knudsen (16), leder av Kristiansand Unge Høyre. Foto: Privat

Hvis du tar turen på helsestasjonen, tror jeg sjelden du ser en gutt. Jeg har i hvert fall ikke sett noen på venterommet. Helsestasjonene i landet er «laget» for jenter.

Det virker som om samfunnet vårt kun legger opp til at gutter kan snakke om psykisk helse i fylla. Dette er så urettferdig, særlig når tallene tydelig viser at guttene sliter.

Endre holdninger

For å fikse dette problemet må Unge Høyres forslag om å ha egne helsestasjoner for gutter, bli realisert. Psykisk helsehjelp må bli mer åpen og tilgjengelig.

Verden har forandret seg så mye det siste året, og det samme må holdningene våre om psykisk helse. Regjeringen har allerede skiftet navnet på helsesøstre til helsesykepleiere. Jeg har troen på at vi kan ta hverandre inn i varmen og at guttenes psykiske helse blir mer prioritert.

Takk til Rådebank som satt psykisk helse for gutter på agendaen.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS: 22 40 00 40 Røde Kors: 800 33 321 Mental Helse: 11 61 23 Vis mer

